Piero Marrazzo | i giudici | “Ricatto all’ex governatore fu trattamento pervasivo e senza

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un trattatemento “pietà“. È quello che è stato riservatopresidente della Regione Lazio,, nel filmato girato nell’abitazione della trans Natali. La definizione è deidella nona sezione penale nelle motivazioni della sentenza con la quale il 28 novembre scorso hanno condannato quattro carabinieri coinvolti nella vicenda. I fatti risalgono al 2009: l’allorafu vittima di un ricatto a luci rosse. Secondo il tribunale quella del luglio di dieci anni fa in una appartamento sulla Cassia “fu una operazione preordinata. Il video doveva servire loro come strumento per ricattare l’importante uomo politico e ottenere conseguentemente da lui somme consistenti di denaro“. Dalle risultanze istruttorie “emerge pertanto in maniera insuperabile – si legge nella sentenza – che i carabinieri ...

