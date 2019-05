Piazza Affari | violenta contrazione per AMM

Piazza Affari : performance negativa per Fineco : Retrocede il leader italiano nell'equity trading , con un ribasso dell'1,90%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend ...

Poste Italiane scambia in rosso a Piazza Affari : In forte ribasso la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un disastroso -3,48%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Piaggio : Ottima performance per la big delle due ruote , che scambia in rialzo del 5,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali - 8 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari attende nuove trimestrali da società quotate. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

Piazza Affari scivola in rosso dopo stime Commissione UE. FTSE MIB -0 - 89% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,6% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Tod's : Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda di calzature di lusso , con una variazione percentuale dell'1,91%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Piazza Affari resiste alle vendite : Positiva la seduta finanziaria di Piazza Affari , mentre gli altri listini azionari europei risultano colpiti dalle vendite in attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione Europea ...

Piazza Affari : risultato positivo per Brembo : Scambia in profit l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che lievita dell'1,80%. La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : in calo Saras : Retrocede la società energetica , con un ribasso dell'1,82%. L'andamento di Saras nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Piazza Affari : brusca correzione per Fineco : Retrocede molto il leader italiano nell'equity trading , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,39%. Lo scenario su base settimanale di Fineco rileva un allentamento della curva ...

Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione ...

Effervescente il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 53% - : Slancio per l' indice del settore alimentare italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage avvia a quota 100.582 con ...

Sotto la parità il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari - -0 - 41% - : Il comparto del commercio in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre il comparto vendite al dettaglio europeo è senza direzione. Il FTSE Italia Retail ha ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,71% sui valori precedenti. A ...