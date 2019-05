Peugeot in America? È ancora presto ma il SUV 3008 per le strade di Detroit nasconde

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La presenza del SUVpotrebbe passare inosservata ai più ma non ad un occhio esperto. Cosa ci fa la casa francese in? La notizia che la casa francese,, tornerà sul mercatono non è nuova e, anzi, passerannodegli anni prima che ciò avvenga. Ma allora cosa ci fa unaper ledi? Ad un utente esperto, non è infatti scappata la presenza del SUV francese che cercava di mimetizzarsi tra le altre vetture e, stupito, ha immediatamente scattato una foto tanto che l’automobilista alla guida, insospettitosi ha cercato di seminarlo passando anche col rosso. In ogni caso, la presenza del SUVpotrebbe essere correlata a una serie di aspetti, primo su tutti il fatto che potrebbe non esserestessa a far girare il SUV lungo lene ma un’altra società in fase di ...