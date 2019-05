Pestato a morte - Marcia della civiltà : ANSA, - MANDURIA, TARANTO,, 8 MAG - "Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare", "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Sono alcune delle frasi su cartoncino colorato ...

Manduria - anziano Pestato a morte da baby gang - gli audio : 'Eravamo in sei con le mazze' : Si tinge di particolari ancora più raccapriccianti la vicenda di Manduria, la cittadina del tarantino balzata agli onori della cronaca nazionale per il caso relativo al pestaggio del 66enne Antonio Cosimo Stano, il quale è deceduto dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. La vittima infatti è stata brutalmente seviziata in casa sua da una baby gang, composta da circa 14 ragazzini, otto dei quali sono finiti in carcere con le accuse di ...

Taranto - anziano Pestato a morte a Manduria : 8 fermi - 6 sono minorenni : sono otto le persone fermate in merito al pestaggio e l'omicidio Antonio Cosimo Stano , il 65enne deceduto lo scorso 23 aprile per 'shock cardiogeno' nel reparto di rianimazione dell'Ospedale ...

Uomo bullizzato e Pestato a morte da una baby gang a Manduria : 8 fermi - 6 sono minori : La polizia sta eseguendo i l fermo di otto persone, di cui sei minori , della cosiddetta Comitiva degli Orfanelli , considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65 enne deceduto ...