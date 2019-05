Per la Stampa quella per la SuperLega sarà una guerra tra borghesia e nobiltà del calcio

Inter - Godin ha indetto una conferenza stampa Per salutare l’Atletico Madrid : Atletico Madrid ai saluti con il difensore centrale Godin che oggi parlerà in conferenza stampa per annunciare l’addio L’Atletico Madrid ha indetto una conferenza stampa per oggi alle ore 13, senza specificare con esattezza l’argomento che si tratterà all’Interno della conferenza. Tutto lascia però presagire che sarà il momento dei saluti tra i Colchoneros e Godin. Il difensore uruguayano annuncerà l’addio al ...

Sit-in a Roma Per celebrare Giornata libertà stampa : Nella XXVI Giornata mondiale della liberta' di stampa, indetta dalle Nazioni Unite nel 1993, un Sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza dell'informazione e lanciare un appello contro i tagli e i bavagli che i giornalisti di tutto il mondo subiscono continuamente. L'iniziativa e' stata organizzata dalla Federazione nazionale della stampa italiana insieme con Usigrai, Ordine dei giornalisti del ...

Radio Radicale : Bernardini - 'siamo qui Per lottare Per la libertà di stampa' : Palermo,3 mag. (AdnKronos) - "Il Partito Radicale non si presenta in quanto tale elle elezioni, chi vedesse nella nostra iniziativa un motivo elettorale sbaglia. Siamo qui per lottare per la libertà di stampa". Lo ha detto Rita Bernardini, coordinatrice del Partito Radicale, nel corso di una confere

Statte : 'L'ora di lezione non basta' - oggi conferenza stampa In Puglia povertà educativa Per un minorenne su tre : Questi dati dimostrano, come peraltro confermano tristi episodi di cronaca, che anche sul nostro territorio la "povertà educativa" non riguarda solo nuclei familiari disagiati, ma anche famiglie ...

Il Consiglio federale deve fare di più Per la libertà di stampa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Giuseppe Conte convoca conferenza stampa a Palazzo Chigi Per le 18.30 : Alle 18.30 si terrà una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E’ quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio. Non sono stati confermati gli argomenti che verranno trattati dal premier. L'articolo Giuseppe Conte convoca conferenza stampa a Palazzo Chigi per le 18.30 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Libertà stampa - Consiglio d’Europa critica Di Maio : “Inviti a non fare pubblicità e piani Per ridurre i contributi pubblici” : Il Consiglio d’Europa punta il dito di Luigi Di Maio. Lo fa in un documento intitolato Freedom of expression in 2018, in cui fotografa la situazione nel continente alla vigilia della giornata mondiale della Libertà di stampa. Il nome del capo politico dei Cinque Stelle figura nelle note del capitolo dedicato dall’organizzazione internazionale agli attacchi portati dagli Stati all’indipendenza dei mezzi di informazione. Il ...

Il Consigliere Comunale brindisino Umberto Ribezzi invita gli organi di stampa Per una DIRETTA DURANTE IL SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI. : Ho voluto usare fortemente questo metodo per far risaltare in sostanza il massimo della trasparenza, per tutti i cittadini che hanno perso la fiducia nella buona politica". scritto da ...

Perugia - Rinnovo del Consiglio comunale : il Popolo della Famiglia sarà sulla scheda. «Conferenza stampa Per la presentazione della lista e ... : Modererà Fabio Torriero, giornalista, scrittore, docente presso l'Università Lumsa di media, società e politica. Il PdF chiederà agli elettori consenso e fiducia anche per ristabilire, all'interno ...

F1 - conferenza stampa GP Azerbaijan 2019. Per i piloti : “Una pista divertente e ricca di possibilità di sorpasso” : Si accendono i motori in vista del GP dell’Azerbaijan 2019 di F1, che si disputerà questo weekend sul circuito di Baku, e l’apertura ufficiale dell’evento è, come di consueto, affidata alla conferenza stampa piloti del giovedì. Per l’occasione sono stati scelti a rappresentare i colleghi Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Racing Point) e Nico Hulkenberg (Renault); per il secondo evento ...

Stampa inglese - Van Dijk miglior giocatore Per i calciatori della Premier : E’ Virgil Van Dijk il miglior giocatore dell’anno in Premier League secondo i calciatori che militano in Inghilterra. Lo riporta il Daily Mail. L’annuncio ufficiale arriverà giovedì, ma stando a quanto evidenzia il quotidiano inglese il Van Dijk, difensore del Liverpool avrebbe preceduto nelle preferenze dei suoi colleghi l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling. La scorsa stagione il premio è andato a un ...

Stampare soldi Per pagare i conti : vecchie idee Per nuovi disastri : Il ricettario dei sovranisti, desiderosi di Stampare moneta per finanziare spesa pubblica, si è arricchito di un puntello accademico: la Teoria monetaria moderna (Mmt). Questa teoria, radicata nella “Finanza funzionale” concepita da Abba Lerner negli anni ‘40, ha recentemente ricevuto l’attenzione d

Libertà stampa : Italia 43/ma - suPera Usa : 15.07 L'Italia avanza ancora e supera gli Stati Uniti nella classifica mondiale di Reporter Senza Frontiere (Rsf) sulla Libertà di stampa: il nostro Paese sale al 43/mo posto (su 180) rispetto al 46/mo dell'anno scorso e al 52/mo del 2017. Mentre gli Usa indietreggiano al 48/mo posto contro il 45/mo del 2018. Nella graduatoria annuale, pubblicata dalla ong francese, svetta di nuovo la Norvegia, seguita dalla Finlandia, che guadagna due ...

Per parte della stampa italiana GTA ha ispirato le malefatte della baby-gang di Monza : Ancora una volta, la serie GTA finisce nel mirino della stampa.Alcuni tra i maggiori quotidiani italiani poche ore fa hanno riportato la notizia dell'arresto di sei giovani ragazzi di Monza, accusati di almeno dieci rapine aggravate, atti di violenza e persino di tentato omicidio. Questa baby-gang, composta da minorenni e neo-maggiorenni, nell'ultimo anno ha messo a ferro e fuoco il centro della città, generando il terrore di qualunque coetaneo ...