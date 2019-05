Pensioni Lavori usuranti | cosa succede alle domande inviate dopo il 1° maggio

leggioggi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Come ribadito dall’Inps, sono scaduti i termini per presentare domanda di accertamento requisiti per accedere alla Pensione: il termine ultimo è stato lo scorso 1°2019.Questo il testo dell’avviso pubblicato dall’istituto sul portale:“Il 1°2019 è il termine ultimo per presentare ledi riconoscimento dello svolgimento diparticolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai lavoratori che perfezionano i requisiti agevolati nel 2020”.però a chi si è lasciato scappare questa scadenza e ha presentato la domanda oltre questa data, o deve ancora inviarla? Niente panico. La domanda è ancora valida. Non verrà cestinata. Vediamo chi può presentare istanza e le conseguenze di un invio tardivo, successivo al 1°2019.Pensione: chi può accedere Come indicato nel messaggio 29 aprile 2019, n. 1660, ...

antonia_sinisi : RT @StefanoMacale: Oggi a #Bruxelles al comitato permanente #edilizia con il #sindacato delle #costruzioni #europeo #FETBB per discutere di… - 1BigFabrizio : RT @StefanoMacale: Oggi a #Bruxelles al comitato permanente #edilizia con il #sindacato delle #costruzioni #europeo #FETBB per discutere di… - furiopatri : RT @StefanoMacale: Oggi a #Bruxelles al comitato permanente #edilizia con il #sindacato delle #costruzioni #europeo #FETBB per discutere di… -