Pensioni d' oro | Inps | Da giugno partono tagli sopra i 100mila euro

Inps - da giugno taglio Pensioni d'oro : 20.20 Da giugno arriva il taglio sulle pensioni d'oro, previsto dalla Legge di Bilancio. Lo comunica l'Inps, ricordando che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per 5 anni, "i trattamenti pensionistici diretti, complessivamente eccedenti i 100euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici". La riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100 mila e 130 mila euro, ...

Taglio Pensioni d’oro da giugno - ecco le varie aliquote : Prende il via il prossimo giugno il Taglio delle pensioni d'oro previsto dalla legge di bilancio. In una circolare pubblicata sul sito, l'Inps sottolinea che "a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici". Gli importi saranno ...

Pensioni - Quota 100 : si parla di proroga ma i sindacati suggeriscono correzioni : Il famigerato sistema della Quota 100 è una misura in via sperimentale fino al 2021 mentre a partire dal 2022 potrebbe prendere piede l'uscita anticipata con il sistema della Quota 41, dando così la possibilità a migliaia di lavoratori di fruire del pensionamento dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. I sindacati chiedono correzioni sulla Quota 100 Intanto, continuano i dibattiti ...

Def - con reddito e quota 100 la spesa per lavoro e Pensioni aumenta di 133 miliardi in 3 anni : Dal quadro finanziario a copertura del Piano nazionali di riforme (Pnr) il bilancio è chiaro: si registrano 133 miliardi di spesa in più nel triennio 2019-2021 principalmente per coprire quota 100 e reddito di cittadinanza e solo 16,6 miliardi di minori spese (con un trasferimento contabile alle Regioni) nonché 47,5 miliardi di minori entrare fiscali compensate però da presunte nuove entrare per 50 miliardi...

Fico : approvato il taglio delle Pensioni d’oro dei dipendenti della Camera : «Il taglio - ha spiegato Roberto Fico, il presidente della Camera - riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati dalla Camera dei Deputati»

Lavoro e Pensioni - saranno spesi 133 miliardi in più in tre anni : Mettendo insieme i due provvedimenti, «quota 100» e «reddito di cittadinanza», l'impatto resta moderatamente positivo sul Pil (+ 0,2% nel 2019 e + 0,4 nel 2020), ma negativo sull'occupazione (- 0,2% in entrambi gli anni). E questo nonostante nel Def si legga che «per il triennio 2019-21 risultano maggiori spese complessive per circa 133 miliardi. In particolare si segnalano gli oneri per le due misure più ...

Tagliate le Pensioni d'oro ai dipendenti Camera. M5s : "Come promesso" : Dopo i deputati, ecco anche i dipendenti della Camera: l'ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato il taglio delle loro pensioni d'oro. A darne notizia ci ha pensato l'ufficio stampa della Camera, annunciando che la sforbiciata approvata porterà a un risparmio di circa venti di euro annui."È una buona notizia" ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, sottolineando che la norma era stata inserita nella legge di Bilancio, alla ...

