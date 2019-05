Partita del cuore | già venduti 30 000 biglietti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Grande attesa per ladela Torino che andrà in scena il 27 maggio all’Allianz Stadium, si va verso il tutto esaurito, sono stati già30 mila, a fronte di 41 mila posti disponibili. L’incasso sarà devoluto interamente alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alla Fondazione Telethon, l’intenzione è quella di superare il record di 2 milioni 111 mila euro ottenuti nel 2015, l’sms solidale 45527 sarà in funzione per un mese. Presente il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo che darà il via alla, confermate le presenze di Enrico Ruggeri, Neri Marcore’, Niccolo’ Fabi, Raoul Bova. In campo anche, con i Campioni per la Ricerca, Gigi Buffon. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolodel, già30.000sembra essere il ...

SkyTG24 : Una rimonta che rimarrà nella storia del calcio, quella del #Liverpool, che ha battuto il #Barcellona 4-0 qualifica… - SkySport : ?? Succede solo ad #Anfield? ? Impresa pazzesca del #Liverpool ?? 'You'll never walk alone' ?? Il film della partita… - realvarriale : IT CAN ONLY HAPPEN AT ANFIELD. L'incredibile é accaduto, @LFC rimonta il 3 a 0 del Camp Nou e infligge un clamoroso… -