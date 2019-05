Parco Nazionale dell’Aspromonte | il recupero ambientale il tema degli “Incontri di Natura”

Presentazione libro “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana” : Sabato 4 maggio alle ore 10:00 presso la sede legale e amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore sarà presentato il volume di Gianluca Congi dal titolo: “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna Silana”. Il libro è edito dall’Ente Parco Nazionale della Sila che l’ha inserito anche nella collana di testi promossa dal Parco. Si tratta di ...

DEI - UOMINI - EROI. Dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei - inaugurata la mostra all' Ermitage di San ... : Sostenere questa mostra rappresenta un'opportunità per facilitare la promozione della cultura e dei valori italiani nel mondo " .

Al via la “Finestra sul Geoparco” - un nuovo progetto del Parco Nazionale d’Aspromonte ed Ecolandia : Venerdi 12 aprile alle ore 10 presso la sala F. Perri di palazzo Alvaro a Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Finestra sul GeoParco”, una iniziativa di valorizzazione territoriale che vedrà affiancati Parco Nazionale dell’Aspromonte ed Ecolandia. Le due realtà, impegnate entrambe nella tutela e nell’educazione ambientale, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che trova nel progetto un primo momento di ...

Ritrovate per la prima volta microplastiche su un ghiacciaio italiano - nel Parco Nazionale dello Stelvio : Poliestere, poliammide, polietilene e polipropilene: ovvero plastica, ritrovata per la prima volta su un ghiacciaio italiano da un team di ricerca dell’Università degli Studi di Milano e di Milano-Bicocca nella misura di 75 particelle per ogni chilogrammo di sedimento, un dato comparabile al grado di contaminazione osservato in sedimenti marini e costieri Europei. I risultati sono stati presentati questa mattina a Vienna alla conferenza ...

Falconeria nel Parco del Gran Sasso - la Soa : stop a spettacoli - presente fauna protetta a livello internazionale : 'Infine un discorso a parte merita la questione del significato dell'uso di animali selvatici non addomesticati ma nati in cattività per fare spettacoli per il mero scopo di intrattenimento', ...

Una turista americana e il suo autista sono stati rapiti mentre visitavano un Parco Nazionale dell’Uganda : Una turista americana e il suo autista sono stati rapiti martedì 2 aprile mentre visitavano un parco nazionale dell’Uganda. Il rapimento, compiuto da alcuni uomini armati, è avvenuto tra le 6 e le 7 del pomeriggio, ora locale. La donna

Parco Nazionale degli Iblei - si sblocca iter per istituzione : Si sblocca l'iter per l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. A darne notizia il Commissario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza

Parco Nazionale Gran Paradiso : torna il concorso internazionale “Fotografare il Parco” : torna il concorso interNazionale “Fotografare il Parco”, promosso dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise, patrocinato da Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine) e da Federparchi. L’ultima edizione ha visto la partecipazione di quasi 400 fotografi e 3.000 fotografie presentate, confermandosi tra i principali contest di fotografia naturalistica di montagna. Quattro le categorie scelte per la 13ª ...

Parco Nazionale delle Cinque Terre : la giornalista Donatella Bianchi sarà il nuovo presidente : “Il Parco nazionale delle Cinque Terre avrà presto un nuovo presidente. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha inviato ieri al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, la richiesta d’intesa sul nominativo di Donatella Bianchi, giornalista professionista e conduttrice da anni di Linea Blu, la trasmissione della Rai dedicata al mare, nonché presidente del WWF Italia“. Lo fa sapere il ministero dell’Ambiente ...

Calabria : l’AIGAE firma accordo con il Parco Nazionale della Sila - parte il progetto strategico : “firmato accordo oggi con AIGAE. parte importante progetto di collaborazione strategica a completamento di attività già in essere di formazione e aggiornamento professionale per le Guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila su materie specifiche. Il progetto che mettiamo in campo con AIGAE consentirà di poter inserire, in un prossimo futuro, anche le nostre guide ufficiali in una più ampia operatività su tutto il territorio Nazionale e ...

Abusivismo nel Parco Nazionale del Vesuvio : Sequestrate ville - ristoranti e piscine : Nel corso di controlli anti Abusivismo edilizio svolti dai Carabinieri Forestali sono state denunciate 18 persone : risponderanno a vario titolo di violazioni al testo unico dell'edilizia, violazioni ...

Giornata Nazionale del Paesaggio - premiato dal MIBAC anche progetto del Parco Ticino : Paesaggi che hanno un valore storico ed identitario eccezionali e che oggi stanno rivelando valori contemporanei, quali esempi perfetti di sostenibilità sia per l'economia circolare che esprimono, la ...