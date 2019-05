Papa Francesco | ' In Macedonia accolgono i migranti e così risolvono i problemi'

'In Macedonia accolgono i migranti e così risolvono problemi' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 8 mag., askanews, - Con la visita in Macedonia del nord, ieri, 'ho voluto incoraggiare soprattutto la sua tradizionale capacità di ospitare diverse appartenenze etniche e religiose;...

Una salernitana in visita da Papa Francesco - donerà al Pontefice un libro antico : Approfondimenti Cava, Papa Francesco benedice la statua di 'Sant'Anna' 24 aprile 2019 salernitana, classe 1984, Dottore di Ricerca Internazionale in Studi Umanistici, Rosa Parlavecchia sarà ricevuta ...

Francesco 'La tenerezza della Chiesa sia antidoto alla cultura dell insulto'. Le riflessioni del Papa sul viaggio in Bulgaria : Si rispettano in un mondo dove il rispetto manca tanto'. Dove trova la forza nel suo corpo e nel suo spirito per stare di fronte a tanti bambini malati? 'Non vado dalla strega, eh! Non so davvero. È ...

Papa Francesco : «La tenerezza della Chiesa è un antidoto alla cultura dell'insulto» : In un mondo in cui il rispetto manca tanto - per i bambini, gli anziani, i diritti umani e così via - questa la mistica del rispetto mi ha colpito…». Dove trova la forza nel corpo e nello ...

Papa Francesco a Skopje : «Prigionieri della virtualità - abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà» : ... «mossa dall'amore di Dio, ha fatto della carità verso il prossimo la suprema legge della sua esistenza, suscitando ammirazione in tutto il mondo e inaugurando uno specifico e radicale modo di porsi ...

Papa Francesco riceverà in dono una bandiera rom : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, una volta tornato dal suo viaggio in Bulgaria e Macedonia, incontrerà 500 persone di origine sinti e rom. Il Santo Padre riceverà in dono una bandiera Una bandiera del popolo rom sarà regalata a Papa Francesco. La notizia circola almeno da un giorno, ma bisognerà attendere che il Santo Padre torni dal suo viaggio in Bulgaria e Macedonia per far sì che l'evento si svolga, con le ufficialità del caso, e ...

Papa Francesco in Macedonia del Nord/ Diretta video - il 'grido' di Madre Teresa : Papa Francesco conclude il viaggio in Macedonia del Nord e Bulgaria: Diretta streaming video, Santa Messa e Memoriale di Madre Teresa, 'il grido dei poveri'

Papa Francesco in Macedonia del Nord prega davanti al memoriale di Madre Teresa : Nella tua immensa Provvidenza l'hai chiamata a dare la testimonianza del tuo amore tra i più poveri dell'India e del mondo. Lei ha saputo fare del bene ai più bisognosi, poiché ha riconosciuto in ...

Papa Francesco - ordine in Vaticano : sfregio a Matteo Salvini - a gamba tesa sulle Europee : Un faccia a faccia tra Papa Francesco e Matteo Salvini ormai è un'ipotesi considerata sempre più improbabile negli ambienti della Santa Sede. Dopo quasi un anno da ministro dell'Interno, il leader della Lega non è ancora riuscito a farsi ricevere in Vaticano. Eppure un incontro ci sarebbe dovuto ess

Terminata la visita di Papa Francesco nel campo profughi alle porte di Sofia in Bulgaria : PRIMAPRESS, - Sofia, Bulgaria, - Si è conclusa la visita di Papa Francesco al campo profughi nei sobborghi di Sofia anche se l'intenzione del pontefice sarebbe stata quella di andare sulla linea di ...

Abusi sessuali durante gli esorcismi : Papa Francesco "caccia" Don Michele : Don Michele Barone è attualmente detenuto nel carcere di Carinola con l'accusa di lesioni ai danni di una minorenne commessi...

Vaticano - Papa Francesco visita il centro profughi in Bulgaria : "Oggi il mondo dei migranti è la nostra croce" : "Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è la croce dell'umanità". Papa Francesco ha visitato il centro di accoglienza profughi di Vrazhdebna, in Bulgaria, incontrando circa 50 persone tra bambini e genitori ospiti della struttura. "Molto bella la consegna al Papa dei disegni, il modo più natural

