Paolo Sorrentino | ' A me Maradona ha salvato la vita'

Casting per la serie Tv 'The New Pope' di Paolo Sorrentino e per uno spettacolo in tour : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, per la nuova stagione della serie Tv The New Pope, diretta da Paolo Sorrentino. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per il tour internazionale del Nogravity Theatre di Roma, le cui audizioni si svolgeranno nella Capitale nel prossimo mese di maggio. The New Pope Ancora Casting in corso per la realizzazione della nuova edizione della ...