Panchina Barcellona | adesso Valverde rischia Bartomeu sul futuro del tecnico | “Notte

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Quella di Anfield è la seconda rimonta di fila subita in malo modo dal, che replica contro il Liverpool alla netta sconfitta dello scorso anno a Roma. E a questo punto, are è il maggior artefice dei risultati sopracitati, ilblaugrana Ernesto. Stampa e tifosi sono andati contro l’allenatore catalano dopo la debacle di ieri. Intercettato dalla stampa spagnola, il presidente del Barça Josep Mariaha detto la sua suldi: “Ora siamo tutti emozionati per l’eliminazione. Dobbiamo risollevarci il morale perché c’è ancora finale di Coppa del Re da giocare. Saranno giorni difficili per tutti, ma dobbiamo alzare la testa. Ci sarà tempo per riflettere, per il secondo anno consecutivo è una notte disastrosa“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le ...

