Pallotta contro le radio romane | ' Tre in bancarotta | ne rimangono sei'

Pallotta contro radio romane - senatrice De Petris : “Suoi insulti gravi e inauditi” : Non sono di certo passate inosservate le parole del presidente della Roma James Pallotta nei confronti delle radio romane. Ad intervenire in merito è stata la senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, a cui non sono andate giù le dichiarazioni del numero uno giallorosso. “Gli insulti e le velate minacce rivolte dal presidente della Roma James Pallotta alle radio romane specializzate nel calcio che si permettono di ...

Roma - la curva si schiera con Ranieri (e contro Pallotta) : Claudio Ranieri ha incassato il pieno appoggio della curva della Roma a pochi giorni dalle copiose critiche a Pallotta La curva della Roma si è mostrata non certo tenera nei confronti della proprietà targata James Pallotta. Nelle ultime settimane striscioni e critiche l’hanno fatta da padron ed oggi i supporters hanno voluto chiarire un altro aspetto della querelle. Le critiche sono rivolte infatti solo alla proprietà, come ...

MAURIZIO MATTIOLI CONTRO Pallotta/ 'Mi ha rotto i coglioni. Roma? Vederla mi fa male' : MAURIZIO MATTIOLI si scaglia CONTRO il presidente della Roma, James PALLOTTA. Poi lancia una sorta di appello a Carlo Verdone...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : «Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento» : ?Basta alibi. Sono stufa delle bugie di Pallotta sulla mia famiglia!?. Anche la serafica Rosella Sensi stavolta ha perso le staffe e ha deciso di replicare all?ennesimo...

Roma - Pallotta : 'Monchi aveva il pieno controllo - ma a novembre non aveva un piano B' : Il presidente della Roma Jim Pallotta non ha digerito le dichiarazioni rilascaite dall'ex ds Monchi, adesso al SIviglia dove oggi è stato presentato in conferenza stampa: 'Il Presidente voleva andare ...