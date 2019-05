Pallavolo – Torneo di qualificazione Olimpica | il 17 maggio a Bari la presentazione

Ssd Colonna (Pallavolo) - domenica il torneone di minivolley e Under 12 alla Borghesiana : Roma – Il settore volley del Colonna è pronto per il finale di stagione. Ancora tre mesi (circa) molto intensi che le squadre coordinate dal responsabile Giorgio Giovannotti stanno per vivere tra campionati e attività “post season”. domenica, ad esempio, torneranno in campo i gruppi del minivolley e dell’Under 12 che saranno impegnate nella seconda tappa del “torneone” federale. Dopo l’esordio a Frascati, in cui le piccole pallavoliste del ...