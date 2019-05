Palermo | 100 luoghi | 270 eventi | mostre | visite e incontri per la ' Settimana delle

Palermo - oltre 100 mila visitatori per 'La Via dei Librai' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Edizione record alla Via dei Librai di quest'anno a Palermo, dove dopo tre giorni di eventi e attività culturali, si è conclusa la IV edizione della manifestazione dedicata ai libri nata nel 2016 e fiore all’occhiello della città di Palermo.Sono stati quasi 100 mila i

Palermo - integrazione a ritmo di 1000 Beats : Un grande evento europeo dedicato al ritmo delle percussioni e della batteria animera' Palermo dal 27 al 30 aprile: e' 1000 Beats, european drum & percussion festival academy - Un bel posto per migrare. L'appuntamento sara' assieme una accademia per diventare piu' bravi, un viaggio che sorprende, un festival di musica, una missione da compiere. Una accademia: 1000 studenti, professionisti e appassionati di percussioni e batteria provenienti ...

Palermo - accordo con Arkus Network per la cessione del 100% delle quote societarie : C’e’ l’accordo per la cessione del Palermo alla società Arkus Network. L’intesa verrà perfezionata la prossima settimana. La società si occupa anche di turismo di lusso. Ad annunciarlo è stato lo stesso Palermo con una nota: “L’U.S. Città di Palermo, per conto dell’amministratore delegato del club Daniela De Angeli e Arkus Network Srl con il legale rappresentante della società Walter Tuttolomondo, ...