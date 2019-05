Pakistan | una bomba contro un santuario | otto morti

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Nicola De Angelis Unaunsufi indovepersone sono morte nella città di Lahore. Il sito religioso preso di mira era tra i più importanti monumenti musulmani in tutta la città Una violenta esplosione ha uccisopersone all'interno delmusulmano sufi nella città di Lahore in. Secondo le autorità, quando la deflagrazione è avvenuta, all'interno del sito religioso stavano pregando almeno 100 persone. Secondo il sito d'informazione GeoNews moltissime persone sarebbero rimaste ferite e l'esplosione avrebbe danneggiato anche un veicolo della polizia. La situazione è stata studiata bene dagli attentatori visto che l'attentato è stato calcolato proprio per l'inizio del mese sacro per i musulmani, il Ramadan. Non ci sono state rivendicazioni, il sito religioso si trova all'interno della cittadella di Lahore, la seconda città ...

NewsSyndicate : Cosa sappiamo sull'attentato contro un santuario sufi in Pakistan Lettera 43 © Getty Images Un bomba è esplosa cont… - PpaoloZziliani : RT @b_ludvig: Pakistan: Bambina di 10 anni costretta a sposare un uomo di 40 anni. la bambina è stata venduta dai suoi familiari per 500.00… - gigidimeodirect : RT @b_ludvig: Pakistan: Bambina di 10 anni costretta a sposare un uomo di 40 anni. la bambina è stata venduta dai suoi familiari per 500.00… -