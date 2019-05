Pakistan | bomba contro polizia a santuario sufi di Lahore | sei morti

Pakistan - bomba esplode in un mercato di Quetta : almeno 16 morti : L'articolo Pakistan , bomba esplode in un mercato di Quetta : almeno 16 morti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Almeno 16 persone sono morte a causa dell’esplosione di una bomba a Quetta - in Pakistan : Almeno 16 persone sono morte e 30 sono ferite in seguito all’esplosione di una bomba in un mercato della frutta della città di Quetta, in Pakistan. Un funzionario della polizia ha detto ad Al Jazeera che l’obiettivo dell’esplosione sarebbero state alcune