Padova | pestaggio 25 aprile | denunciati 3 esponenti del centro sociale Pedro

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Due settimane dopo ilin un bar di, avvenuto la sera del 25, la Digos ha denunciato tredelper l’aggressione ai danni dell’ex consigliere comunale leghista, Nicolò Calore, e del leader provinciale di CasaPound, Alberto Bortoluzzi. Si tratta di M. C., 35 anni, T. M., 25, e R. L., 27, ora accusati di concorso in danneggiamento e percosse. Ai tre gli investigatori sono risaliti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dove si vedono le vittime colpite da pugni. Perquisite le abitazioni, sono stati rintracciati i vestiti che avrebbero indossato la sera del. Ma le indagini non sono concluse, perché il gruppo degli antagonisti che hanno agito gridando “Fascisti! Fascisti!” era composto anche da altre persone, circa una quindicina. Calore e Bortoluzzi, assieme ad alcuni amici, erano seduti a un ...

