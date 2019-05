Oxfam | due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci Solo nel 2017 sono morti tre

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Nel, più di tre milioni di bambiniperché non avevanoa vaccini edi base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo,circa dueleche non pospermettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo deirappresenta il 20% della spesa sanitaria nazionale. L’allarme è stato lanciato dae Action global health advocacy partnership alla vigilia del forum organizzato per domani 9 maggio a Roma. All’evento, il Governo ed altri enti nazionali e internazionali discuteranno nuove strategie per ridurre le disuguaglianze nell’deia livello globale. Alla tavola rotonda saranno presenti il Ministro della Sanità Giulia Grillo, il Direttore Generale del dipartimento ...

