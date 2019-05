OVERWATCH | PRESENTAZIONE DELL’OVERWATCH® WORLD CUP 2019

informati24

(Di mercoledì 8 maggio 2019)DELL’CUPQuando la sabbia di Junkertown si sarà posata, la neve delle Industrie Volskaya si sarà sciolta e i campioni dell’Leaguesaranno stati incoronati, sarà nuovamente il momento di celebrare a livello mondiale l’annata competitiva dialla convention annuale Blizzard, la BlizzCon di Anaheim, California. Nel quarto anno del programma dell’Cup, ogni squadra si radunerà sotto la propria bandiera. I giocatori provenienti dall’League, dagliContenders e dalla modalità classificata metteranno da parte le proprie rivalità professionali per combattere in nome del proprio paese. Naturalmente i sudcoreani, campioni in carica per tre anni, dovranno difendere il dominio digitale della propria dinastia per portare nuovamente a casa la medaglia d’oro, ma ...