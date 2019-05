On Air | Serie A | il valzer delle panchine Vettel «Spero sia la volta buona»

On Air : L'Udinese ferma l'Inter. La Spal resta in Serie A : ROMA - L' Inter fa un altro passo verso la Champions , l' Udinese verso la salvezza. Alla Dacia Arena finisce 0-0 con i nerazzurri che fanno più gioco ma che sono incapaci di realizzare. La squadra di ...

Serie A Torino - CAiro : «Affronteremo il derby con umiltà e consapevolezza» : MILANO - " Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo ". Lo ha detto il presidente del Torino Ubano Cairo a margine dell'assemblea di Cairo ...

On Air : Champions - il Barca ipoteca la finale. Il Brescia torna in Serie A : ROMA - Il Barcellona batte 3-0 il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League , e ipoteca la finale. Al Camp Nou sblocca Suarez al 26' del primo tempo nella ripresa si scatena Messi che ...

On Air : Conte prepara il ritorno. Serie A - che lotta per la Champions! : ROMA - Inter , Roma , o un clamoroso ritorno alla Juventus . Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Dopo l'anno sabbatico seguito all'esperienza con il Chelsea che si concluderà il 30 giugno ...

On Air : Serie A - altro round Champions. Nba - Gallinari eliminato : ROMA - Torna il campionato e torna l'avvincente lotta per un posto in Champions mai come quest'anno incerta. La prima a scendere in campo sarà la Roma oggi alle 18 impegnata contro il Cagliari all'...

Airbnb vuole produrre serie tv e documentari per pubblicizzare le sue case : Nella preparazione per il suo debutto a Wall Street, previsto per il prossimo anno con una valutazione di 31 miliardi di dollari, la piattaforma per affitti brevi Airbnb differenzia il suo business e guarda a una serie di show televisivi per incuriosire i suoi utenti. Come riporta l’agenzia Reuters, la compagnia californiana starebbe pensando a una strategia promozionale che punta forte sullo show business. A capo dell’iniziativa ci sarebbe ...

Serie A Torino - Petrachi : «La mia lealtà è indiscutibile. CAiro è stato ingiusto» : Torino - "Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino , non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del ...

On Air : torna la Serie A. Federer in finale a Miami : Le rosse hanno dominato le libere ma come ha spiegato Sebastian Vettel a Sky Sport 'non è una prestazione che basta per avere fiducia dobbiamo ancora lavorare e possiamo migliorare'. Motomondiale in ...