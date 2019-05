Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche PS4 o

Oltre 60mila euro erogati per visite mediche ai lavoratori agricoli tarantini : Taranto. Il bando visite mediche prevede l’erogazione di un contributo pari a 10 euro sulle spese sostenute dalle imprese agricole

Gaza - Oltre 600 razzi e colpi di mortaio sparati contro Israele : Sono oltre 600 i razzi e i colpi di mortaio sparati da sabato da Gaza contro Israele. Lo annuncia l'esercito secondo cui 400 di questi sono caduti in zone aperte e 200 hanno raggiunto centri abitati. ...

Maltempo e freddo - neve Oltre 600 metri : 11.45 L'ondata di Maltempo e freddo non si è fatta attendere: ha già colpito il nord Italia e progressivamente si spinge verso il centro e il sud con un drastico calo delle temperature. Una bufera si è abbattuta sul lago di Garda con raffiche di vento a 100 km orari con decine di alberi abbattuti. Vento, pioggia e allagamenti anche a Lecco e provincia. Su tutto l'arco alpino nevica oltre i 600 metri: chiusi per sicurezza alcuni passi ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e Oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e Oltre 160 persone fermate : scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio....

1° maggio 2019 - emergenza giovani : persi in Italia Oltre 600mila posti di lavoro in 15 anni : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

La vera emergenza lavoro riguarda i giovani (e i neet). In 15 anni persi Oltre 600mila posti di lavoro : Garanzia giovani il programma europeo rivolto all'universo dei Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, arriva al quinto giro di boa. Ma oggi non se ne parla quasi più. Secondo il Sole 24 ore il programma è fermo al 28 febbraio 2019, parla di oltre 1,4 milioni di iscrizioni.Si legge sul Sole:A voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, la maggior parte dei ragazzi registrati al programma si è persa ...

Primo maggio - la vera emergenza sono i giovani. In 15 anni persi Oltre 600mila posti di lavoro : Il tirocinio extra-curriculare è la politica maggiormente utilizzata, 57,6%, , seguita dagli incentivi occupazionali, 24,8%,. La formazione riguarda il 12,6% delle misure, mentre il 2,8% sono ...

1° maggio 2019 - emergenza giovani : in 15 anni persi Oltre 600mila posti di lavoro : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

Primo maggio - la vera emergenza sono i giovani. In 15 anni persi Oltre 600mila posti di lavoro : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

Maltempo : in Veneto Oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Belt and Road Forum : ottenuti Oltre 60 risultati nel sub-forum sulla comunicazione politica : Il 25 aprile mattina, durante il sub-Forum sulla comunicazione politica della seconda edizione del Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale, sono stati raggiunti oltre 60 risultati di alto valore, come la pubblicazione in sette lingue del libro ...

Riscatto laurea - Oltre 2 milioni di italiani vuole farlo ma il 60% non sa come : Sono circa 2,3 milioni gli italiani intenzionati ad approfittare del nuovo Riscatto della laurea agevolato appena varato dal governo, una quota pari al 60% degli aventi diritto. E' quanto emerge da ...

La procura esclude un atto doloso a Notre-Dame. Macron promette la ricostruzione in cinque anni. Donati Oltre 600 milioni : E già lunedì sulla piattaforma di crowdfunding Go Fund Me sono state create in tutto il mondo più di 50 pagine ispirate dal terribile incendio. Esteri Incendio della cattedrale di Notre Dame, la ...