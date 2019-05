Oggi il Cdm decide sul caso Siri | Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto

Caso Siri - Oggi nel Cdm la resa del conti. Salvini : 'Spaccatura con M5s' : Il premier Conte proporrà la revoca del mandato al sottosegretario leghista, almeno che lui non si dimetta prima. Il Carroccio fa muro, ma la maggioranza andrà avanti. M5s: 'La Lega non arrivi alla ...

Decreto Crescita : Oggi il Cdm per dare un po' di spinta al Pil che è fermo : Le misure, oltre agli aiuti per Roma, riguardano i rimborsi ai truffati delle banche, ripristino del super-ammortamento sugli investimenti, deducibilità dell'Imu, rottamazione multe e tributi locali e ...

Governo - Lega e M5s ai ferri corti per il salva-Roma : Oggi in Cdm. 'Non la voteremo'. 'Norma a costo zero' : Si annuncia una giornata ad alta tensione nella maggioranza: nel pomeriggio, alle 18, è chiamata a dare il via libera, 'con intese', al decreto Crescita con dentro il controverso provvedimento sul ...

Def Oggi in Cdm - verso due aliquote Irpef al 15 e 20% : In attesa che il Def vada oggi in Consiglio dei ministri, nel Piano nazionale delle riforme allegato al Documento di economia e finanza si legge che «il sentiero di riforma per i prossimi anni...

Decreto crescita - Oggi il Cdm. Conte : "Risolviamo" : Ci sarà poi una misura per favorire gli investimenti delle casse previdenziali nell'economia reale, un piano di investimenti nelle Zes , misure di rilancio e riorganizzazione del fondo di garanzia ...

Dl crescita Oggi in Cdm. Conte su banche : Risolveremo. Via tria? Di Maio : 'Leggende' : 'Confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio' dice il presidente del Consiglio. Che assicura: 'Siamo tutti d'accordo sui risarcimenti dei danni subiti dai risparmiatori'

Dl Crescita - le misure al Cdm di Oggi : Si tratta di interventi inseriti nelle ultime bozze al provvedimento che verra' esaminato al Consiglio dei Ministri di oggi e che dovrebbero accompagnare il Documento di economia e finanza. Tra le ...

Oggi Cdm per varare rimborso ai truffati nella crisi delle banche. Restano le tensioni della maggioranza su Tria : Il ministro dell'Economia vuole che si tenga conto dei paletti imposti dall'Unione europea. Ma il Movimento 5 stelle si oppone e chiede una nuova formulazione del testo

