Nuovo Ranger Raptor | in versione Ford Performance | da luglio anche in Italia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il, ladel pick-up best seller dell’Ovale Blu, arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019. Sviluppato dal Teamper i veri entusiasti dell’off-road, ilsarà equipaggiato dallaBi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213 CV e 500 Nm di coppia, abbinata alcambio automatico a 10 rapporti. L’imponente presenza su strada e il design estremamente accattivante delsono esaltati, nelle prestazioni, dall’esclusivo telaio sviluppato dal Team, ottimizzato per la guida in off-road alle alte velocità e in grado di adattarsi a ogni scenario di guida. “Dimenticate tutto quello che pensavate di sapere sui pick-up”, ha commentato Leo Roeks,Director, Europe. “Il nostroè un genere completamente: un purosangue da deserto, pensato ...

