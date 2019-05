Nuovo Codice della Strada 2019 | uso cellulari | si delimitano le aree di azione della Norma

Nuovo Codice della Strada 2019 : ecco le ultime novità : Nuovo Codice della Strada, il traguardo è vicino e si stanno sistemando gli ultimi dettagli, entro la prossima settimana sarà pronto per la presentazione La commissione Trasporti della Camera dovrebbe ufficializzare il testo della riforma del Codice della Strada entro e non oltre la prossima settimana. Il lavoro prosegue da tempo, ed oggi continua con l’esame dei pareri tecnici sulle diverse misure, con l’obiettivo di ...

Ginnastica - Nuovo Codice dei Punteggi : cosa cambia verso le Olimpiadi 2024? Più eleganza e maggiore artisticità : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo ma il mondo della Ginnastica artistica sta già pensando a quel che sarà dopo la rassegna a cinque cerchi. Come accede ogni quattro anni, infatti, al termine del ciclo olimpico verrà cambiato il Codice dei Punteggi e dunque ci saranno delle modifiche che subentreranno a partire dal 1° gennaio 2021 e che dovranno condurre fino ai Giochi di Parigi 2024. Dopo Rio 2016 avevamo ...

Presto il Nuovo album da solista di Samuel dei Subsonica dopo Il codice della bellezza : Il nuovo album da solista di Samuel dei Subsonica potrebbe arrivare molto Presto. A dare i primi indizi sui social è proprio l'artista, che ha postato un'immagine accompagnata dall'hashtag #ildiscodiSamuel2. L'album sarebbe comunque alle prime fasi di lavorazione e di scrittura, dal momento che Samuel è ancora nel pieno dei concerti per 8 con i Subsonica che non sembrano avere intenzione di fermarsi dopo i live nei palasport e i concerti ...

Limiti velocità neopatentati e Nuovo Codice della strada 2019. Le multe : Limiti velocità neopatentati e nuovo codice della strada 2019. Le multe Non è la prima volta che affrontiamo temi legati alle multe e alle infrazioni alle regole del codice della strada 2019. Di seguito pare, però, opportuno fare il punto su cosa la legge prevede in merito ai Limiti di velocità, nella circolazione su veicoli, per i neopatentati e le correlate multe. Ciò anche allo scopo di dissuadere gli automobilisti più giovani e ...

Con Nuovo Codice deontologico infermieri più tutela per assistiti : Roma, 13 apr., askanews, - Il codice deontologico degli infermieri non è una semplice enunciazione di regole: è il vero e proprio vademecum della professione, come questa deve svolgersi, come deve ...

Attivo il Nuovo Codice della Strada per guida con telefono da martedì prossimo? La verità è più amara della bufala : In questi giorni si è molto parlato di nuovo Codice della Strada e di inasprimento delle sanzioni per chi viene trovato alla guida con un telefono (intendendo per questultimo naturalmente uno smartphone ma anche un tablet o altro dispositivo elettronico con schermo che potrebbe distrarre e non poco l'autista). Il tutto perché un nuovo testo per le modifiche necessarie da apportare è stato inoltrato ai parlamentari per poi essere discusso a ...

Nuovo Codice della strada : patente ritirata due mesi a chi guida al telefono : Il Governo giallo-verde ha varato le nuove regole del codice della strada. Il testo base è già pronto, e il prossimo mese dovrebbe arrivare nell'Aula di Montecitorio. Intanto, già la prossima settimana, nella Commissione Trasporti dovrebbero esserci le indicazioni dell'Esecutivo contenute nella legge delega. La stessa introduce importanti novità all'interno del codice stradale. Una su tutte è quella che se si viene sorpresi alla guida di un ...

Come sarà il Nuovo Codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega è stato inviato a tutti i gruppi parlamentari e approderà il mese prossimo nell'Aula di Montecitorio, mentre nella Commissione Trasporti della Camera dovrebbe a breve giungere la legge delega del governo per una semplificazione delle norme. Ma le novità previste sono tutte nel documento predisposto dalla maggioranza e aperto ora ...

Nuovo Codice della strada : stretta sull'uso degli smartphone alla guida : stretta all'uso di cellulare e smartphone alla guida e aumento delle sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili. Sono queste le principali novità contenute nella proposta di Testo ...

Nuovo Codice della strada - il Governo corregge le norme che avevamo criticato : Il Governo decide di adottare la linea dura specialmente nei confronti di comportamenti molto pericolosi come l’suo dello smartphone alla guida Il Nuovo codice della strada inviato ai gruppi parlamentari prima del suo approdo in Parlamento previsto per il prossimo maggio ha subito delle importanti modifiche che dal nostro punto di vista hanno decisamente migliorato l’insieme del testo. In primo luogo è scomparsa la parte relativa ...

Durissimo il Nuovo Codice della Strada per guida al cellulare : le pene : Il nuovo Codice della Strada per chi viene beccato con il cellulare alla guida è stato finalmente messo a punto: il testo modificato è stato inoltrato a tutti i parlamentari, con arrivo previsto a Montecitorio il prossimo mese, mentre per la settimana entrante è in programma l'arrivo delle indicazioni del governo (quelle incluse nella legge delega, ndr.) nella Commissione Trasporti. Come riportato da 'Il Messaggero.it', per prima cosa gli ...

Fino a 1.697 euro per chi parla al telefono alla guida. Multe più salate nel Nuovo Codice della strada : Stretta per chi non rispetta le regole con aumenti anche pesanti di Multe e decurtazioni di punti della patente. Secondo Il Messaggero il testo base sul Codice della strada è finalmente pronto ed è stato inviato a tutti i gruppi parlamentari. Dovrebbe arrivare nell'Aula di Montecitorio il prossimo mese e intanto la prossima settimana nella Commissione Trasporti dovrebbero arrivare le indicazioni del governo contenute nella legge ...

Assegno per i figli raddoppiato nel Nuovo “codice della natalità” : In attesa di capire se ci sarà la flat tax strutturale per le famiglie, potrebbe vedere la luce l’Assegno unico per il sostegno alla natalità: un Assegno concesso ad una platea ben più ampia di quella con limite di 25 mila euro di reddito che ha beneficiato fin qui del bonus bebè da 80 euro istituito nel 2015; un Assegno che copra la fascia da zero...

