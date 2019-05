Nuovi concerti di Marco Mengoni in estate | biglietti in prevendita per le date di Fuori

Si aggiungono Nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Renato Zero si terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolare Zero Il Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno i concerti nelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti ...

Nuova musica dei Tool a partire dai Nuovi concerti? Sì - parola di Maynard James Keenan (foto) : Per coloro che attendono Nuova musica dei Tool dal 2006 esiste una luce in fondo al tunnel, e il fascio luminoso arriva direttamente da quel burlone di Maynard James Keenan. Mentre la band aveva scatenato un hype incontenibile con la semplice modifica dell'immagine di copertina della pagina Facebook, nelle ultime ore il frontman ha pubblicato un meme nel quale mostra i quattro componenti in una vignetta. A Keenan viene attribuita la ...

Il Volo a Matera e Palermo - biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : Il Volo a Matera e Palermo per due appuntamenti a giugno e a luglio. Due nuovi concerti si aggiungono al tour estivo del trio pop-lirico che quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dalla prima apparizione TV a Ti lascio una canzone. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato la loro musica all'estero prima di un "riposizionamento" in Italia. Il trionfo a Sanremo con Grande Amore ...

Giorgia a Genova e Palermo - i Nuovi concerti del Pop Heart Summer Nights : Giorgia a Genova e Palermo in estate: due nuovi appuntamenti si aggiungono alla tournée estiva in programma a supporto del nuovo disco di cover. Pop Heart rivela il cuore pop di Giorgia e verrà presentato attraverso una serie di appuntamenti nei palasport italiani fino al 24 maggio per poi proseguire con una ripresa estiva dal 2 luglio. Due nuovi appuntamenti si aggiungono alla tranche estiva del tour di Giorgia: il 2 luglio l'artista sarà a ...

Alvaro Soler in Italia - Nuovi concerti estivi dopo il Forum di Assago : Alvaro Soler in Italia per una serie di appuntamenti dal vivo. Il primo è quello in programma il prossimo 9 maggio al Mediolanum Forum di Assago, per il quale i biglietti sono disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici di tutto il territorio Italiano. dopo il live-evento al Forum di Assago, Alvaro Soler presenterà il nuovo album anche in una serie di appuntamenti estivi tutta ...

Si aggiungono Nuovi concerti dei Subsonica in estate - il tour arriva a Taormina : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i nuovi concerti dei Subsonica in estate, con le nuove date del tour già annunciato e al via dalle prossime settimane. Samuel e i suoi saranno quindi a Taormina, Terracina e Melpignano per tre nuovi appuntamenti con i live in programma per la bella stagione. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con le modalità di consegna abituali e quindi con consegna tramite corriere espresso, ...

Maneskin a Roma e Macerata : i Nuovi concerti del tour estivo e il calendario aggiornato : nuovi concerti si aggiungono al tour estivo dei Maneskin. Dopo il sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, si aggiunge un nuovo appuntamento nella stessa location. Oltre al 23 giugno 2019, i Maneskin saranno a Roma anche il giorno successivo, il 24 giugno, nella stessa location. La seconda data di Roma si aggiunge così a quelle già previste nel calendario della tournée insieme ad un live in programma a ...

Il Volo al Teatro Antico di Taormina e a Malta in estate - biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : Il Volo al Teatro Antico di Taormina, il 23 luglio. Il concerto fa parte dei nuovi appuntamenti annunciati oggi nell'ambito della tournée estiva de Il Volo per la presentazione dell'album Musica. Anticipato dal singolo Musica che resta, classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo 2019, Musica è disponibile nei negozi e in digitale e verrà presentato da Il Volo in un lungo tour estivo. Da maggio 2019 a maggio 2020, Il Volo sarà ...