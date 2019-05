Nuova tac e ospedale | polemica infinita tra Pd e Lega

Sanità : inaugurata Nuova tac hi-tec al Pronto Soccorso S. Carlo a Milano : Immagini ad alta risoluzione, dose di radiazioni ridotta fino all’82% rispetto al modello precedente. Sono le caratteristiche principali della nuova Tac a 64 strati inaugurata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Oggi il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. La new entry nel parco macchine dell’Asst è stata installata in Radiologia di Pronto ...

Parigi - la Nuova vita insieme di due vedovi del Bataclan : Per lei, era stata «la fine del mondo». In tutti i sensi: dopo l'attentato ha traslocato, ha cambiato lavoro e per un po' ha evitato la folla e i trasporti pubblici. In parte per colpa della paura, ...

Nuova maglia Juve - Tacconi : “sembra del Palio di Siena” : “La maglia della Juventus senza le strisce verticali bianconere nella prossima stagione? Ho letto la notizia, spero che sia la terza o la quarta divisa, sembra una maglia del Palio di Siena. Io non l’avrei cambiata ma sono dettagli, la storia è quella. Molti tifosi non sono d’accordo su questa modifica”. Sono le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi all’Adnkronos sulle voci ...

La Nuova maglia della Juve non piace a Tacconi : “sembra il Palio di Siena” : Juventus, Stefano Tacconi ha commentato da ex la decisione di modificare la divisa bianconera: tifosi divisi “La maglia della Juventus senza le strisce verticali bianconere nella prossima stagione? Ho letto la notizia, spero che sia la terza o la quarta divisa, sembra una maglia del Palio di Siena. Io non l’avrei cambiata ma sono dettagli, la storia è quella. Molti tifosi non sono d’accordo su questa modifica“. ...

Emre Can - Cancelo e l'attacco : le idee di Allegri per la Nuova Juve : TORINO - Da fabbrica a laboratorio di ricerca. La Juventus è pronta riconvertirsi, mantenendo però inalterato l'oggetto della produzione: le vittorie. Solo che fino a sabato il lavoro era finalizzato ...

Sri Lanka - Nuova esplosione a Colombo. Trovati 87 detonatori : 290 morti. «Gruppo jihadista dietro agli attacchi» : nuova esplosione in Sri Lanka, vicino ad una chiesa a Colombo. La deflagrazione è avvenuta mentre gli artificieri stavano cercando di disinnescare l'ordigno. La nuova esplosione...

Strage di Pasqua - Nuova esplosione in Sri Lanka 'Jihadisti locali dietro gli attacchi' : L'organizzazione Tamil era stata sconfitta nel 2009 dalla repressione del governo cingalese, il Jvp invece aveva scelto di partecipare alla vita politica rinunciando alla violenza nel 1994. Durante ...

Sri Lanka - Nuova attacco vicino alla chiesa di Sant’Antonio : il momento dell’esplosione del furgone : nuova esplosione in un furgone vicino ad una chiesa a Colombo, capitale dello Sri Lanka, mentre gli artificieri stavano disinnescando l’ordigno. La polizia ha inoltre trovato 87 detonatori vicino la principale stazione di autobus di Colombo. Dietro gli attacchi di Pasqua, ha riferito il governo, c’è un gruppo jihadista locale, il National Thowheed Jamath. Il governo ha anche ammesso grosse falle nella sua intelligence. ...

Attacchi in Sri Lanka : Nuova gaffe di Trump - “138 milioni di morti” : nuova gaffe per il presidente Trump: in un tweet i 138 morti (fino a quel momento) degli Attacchi nello Sri Lanka sono diventati 138 milioni. “Sincere condoglianze del popolo degli Stati Uniti al popolo dello Sri Lanka per gli orribili Attacchi terroristici contro chiese e hotel che hanno ucciso 138 milioni di persone“, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter alcune ore fa. Il tweet è stato cancellato pochi minuti dopo, per poi ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali attacca la Nuova fidanzata di Stefano Laudoni : "Fa tanto la fi*a reale" : La cestista parla della nuova fidanzata del suo ex: "Fa la fenomena. Io spero in un rapporto civile con Stefano".

ATP Montecarlo – Sergio Tacchini presenta la Nuova linea Elegance indossata sui campi del Rolex Masters [GALLERY] : Sergio Tacchini presenta Elegane, la nuova linea per tennisti indossata al Rolex Monte-Carlo Masters 2019 Si chiama Elegance, la nuova linea che sarà indossata dai tennisti del Team Sergio Tacchini sui campi da gioco del prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters 2019. Il nome della linea non può che evocare eleganza e classicità tradotte in un design raffinato che trae ispirazione proprio da un capo simbolo e senza tempo dell’eleganza ...