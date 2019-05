Nuova Pac | seminario con Nicola Caputo all' Università di Salerno

La remuntada - Neymar e le capacità gestionali di Valverde. Il Barcellona crolla Nuovamente : La remuntada, Neymar e le capacità gestionali di Valverde. Il Barcellona crolla nuovamente Remuntarem! Spesso, la storia recente del Barcellona si è fondata su questo motto. Una squadra capace, nelle doppie sfide, di ribaltare un risultato negativo pattuito all’andata, come avvenuto soli due anni fa nella clamorosa eliminatoria negli ottavi di finale di Champions League contro il PSG. Lì i blaugrana furono capaci di rimontare il 4-0 ...

Scoperta in fondo all’Oceano Pacifico “una Nuova forma di metabolismo” : dei microrganismi che respirano arsenico : Dei particolari microrganismi sono stati scoperti in fondo all’Oceano Pacifico, in una zona al largo delle coste del Messico del tutto priva di ossigeno: sono i primi microrganismi che vivono di arsenico mai scoperti in un ambiente marino e conoscerli meglio potrebbe aiutare a cercare la vita aliena. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (PNAS) da un gruppo dell’università ...

Terremoto - forte scossa di 7.2 nel Pacifico - a Papua Nuova Guinea : Una forte scossa di Terremoto con una magnitudo di 7.2 è stata registrata al largo di Papua Nuova Guinea , nel sud-ovest del Pacifico . Ne dà notizia l'Istituto di Geofisica americano, Usgs,. Non c'è ...

Una Nuova “protesi vocale” per tradurre i pensieri in parole - aiuterebbe le persone con capacità compromesse : Una promettente tecnologia medica potrebbe dare la seconda occasione per tornare a parlare dopo un ictus, una malattia o un incidente che abbiano compromesso la possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio. Dei ricercatori dell’Università della California di San Francisco (UCSF) hanno messo a punto un dispositivo, una tipo di “protesi vocale“, in grado di decodificare i segnali cerebrali e trascriverli in frasi ...

Grande Fratello - Nuova lite tra Lemme e la Vignali : 'Gli spacco la faccia - sei una mer..' : Nuovi momenti di tensione all'interno della casa del Grande Fratello 16 dove abbiamo visto che ieri sera c'è stata una nuova accesa lite in casa che ha avuto come protagonisti il nutrizionista Alberico Lemme e la cestista Valentina Vignali. I due, già un po' di tempo fa, erano stati protagonisti di un acceso scontro in casa: la Vignali rimase stupefatta dalle parole di Lemme, il quale arrivò a dire che se uno dei suoi figli fosse morto a lui non ...

Per i preziosissimi bronzi dorati di Pergola - una Nuova sala immersiva firmata da Paco Lanciano : La cultura potrà essere strumento fondamentale per lo sviluppo dell'economia e del turismo locale e dell'intera regione Marche. Presentiamo una prima parte del restyling del museo che abbiamo ...

“Bring back the 90’s” – Presentato il nuovo pacchetto di AW Lab : uno special make Up di Fila e Puma e la Nuova limited MTV [GALLERY] : Aw Lab presenta “Bring back the 90’s”, le nuove sneaker esclusive Uomo di Fila e Puma la nuova limited MTV AW LAB presenta le sue due ultime esclusive Uomo, create in collaborazione con Fila e Puma, e attesi best seller della spring summer 2019. Gli special make up delle Fila 94 e delle RS-X di Puma, due modelli di assoluto hype, si ispirano ai colori degli Anni ’90, con combinazioni che richiamano l’heritage di quel ...

Il maltempo "spacca" l'Italia : la Nuova allerta meteo della protezione civile : Prosegue l'ondata di maltempo: il nuovo bollettino della protezione civile segnala allerta gialla su sette regioni...

«Calma» - remix di Farruko per Pedro Capò - è la Nuova «Despacito»? : Dopo Luis Fonsi, è il momento di Pedro Capò, che con la sua Calma (remix con Farruko, altro artista portoricano, ndr) ha conquistato il mondo anche fuori stagione e continua a macinare cifre da capogiro, con un doppio platino recentissimo (raggiunto l’8 aprile), candidandosi tra i possibili tormentoni dell’estate 2019. Il brano invita alla leggerezza e al relax, ma per il suo autore, Pedro Capò, significa anche la pressione di un boom ...

Gomorra 4 dice addio alla pace : Nuova guerra negli episodi firmati da Marco d’Amore? : È arrivato il momento di temere il peggio. L'avventura londinese di Genny non ha portato grandi risultati visto che il figlio dei Savastano si è lasciato raggirare e questo potrebbe riportarlo indietro, al suo mondo, quello che con tanta forza ha cercato di dimenticare e cancellare per il bene del figlio Pietro. Il nuovo promo dei prossimi episodi di Gomorra 4, il quinto e il sesto, segnano una svolta importante e non c'è bisogno di parole per ...

Vinitaly : su Nuova Pac 2020-27 Regioni protagoniste (2) : (AdnKronos) - Quanto alla viticoltura, primato dell’agricoltura veneta e fiore all’occhiello del ‘made in Italy’, l’assessore veneto ha costruito un’ampia convergenza tra Regioni per chiedere il riconoscimento, nei prossimi regolamenti che normano gli oltre 400 vini italiani a denominazione d’origin

Vinitaly : su Nuova Pac 2020-27 Regioni protagoniste : Verona, 8 apr. (AdnKronos) - Le Regioni italiane trovano voce e accenti comuni al Vinitaly sulle proposte per la nuova Politica agricola comunitaria 2021-27. La Conferenza degli assessori alle politiche agricole delle 19 Regioni e delle due province autonome, riunitasi oggi in Fiera a Verona, ha con

Tensioni e nazionalismi. I cittadini che fanno l'Europa. Una Nuova sfida per la pace : Essa viene fortemente messa in discussione da questi secoli europei di guerre e di tragedie, che oggi ci pongono di fronte alle nostre responsabilità di cristiani nel mondo di questo tempo. ...

Pace fiscale 2019 : Nuova circolare Agenzia delle Entrate - chi rientra : Pace fiscale 2019: nuova circolare Agenzia delle Entrate, chi rientra Importanti novità sul fronte della Pace fiscale 2019: i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti arrivano con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 6 del 1° aprile 2019. Con riferimento agli articoli 6 e 7 (comma 2-b e 3) del DL n. 119/2018, l’AdE ha fornito diverse precisazioni a riguardo. Pace fiscale 2019: nuova circolare AdE ...