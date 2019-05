Nuda alla finestra di casa davanti a una scuola | 27enne denunciata

Siena - effusioni Nuda alla finestra davanti a una scuola : 27enne denunciata dalla polizia : La giovane donna per oltre un mese si è mostrata alla finestra della sua abitazione completamente nuda, lanciandosi in alcune occasioni anche in effusioni col il suo fidanzato proprio davanti alle finestre delle aule di una scuola media in piena attività. Di fronte agli agenti si è giustificata sostenendo di non essersi accorta di essere davanti ad una scuola.Continua a leggere

Silvia Provvedi - da Fabrizio Corona alla foto scandalo : 'Perché cammini Nuda?'. Notte a luci rosse a Napoli : 'Perché cammini nuda per strada?'. Silvia Provvedi se la spassa a Napoli e scandalizza metà dei suoi followers su Instagram . L'altra metà, invece, applaude ammirata. La gemellina mora delle ...

Napoli - si spoglia completamente Nuda e balla tra le auto : Caos al Corso Novara, a Napoli. Intorno alle 12 di stamattina una donna ha paralizzato la circolazione veicolare per alcuni minuti tentando di salire a bordo di qualche vettura e improvvisando “balletti” nel bel mezzo della carreggiata. La donna, un clochard di origine straniera molto conosciuta in zona, si è completamente denudata, fatta eccezione per una lunga sciarpa scura. Immediato l’intervento dei militari in presidio a ...