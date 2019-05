Non solo Siri | da Berlusconi a Mastella | tutte le inchieste che hanno fatto tremare i

Playoff NBA - Golden State-Houston alle 4.30 su Sky Sport : questione di difesa - e Non solo - : Mancano Curry e Thompson all'appello e soprattutto un'intensità che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Un dato sorprendente venuto fuori post gara-4 fa riflettere: Houston con Tucker ...

Pensione di cittadinanza! Solo 86 euro per la Nonnina di 106 anni : Quello di Ignazia Mula, pensionata di 106 anni, è un caso particolare, ma non certo l'unico. La centenaria, residente a Cala Gonone, nota e ambita località turistica della Sardegna, si è recata fino a Dorgali, in provincia di Nuoro, per ritirare la sua Pensione di cittadinanza, convinta di poter trascorrere il resto della sua vita in modo più dignitoso e, invece, quando si è presentata alle poste ha fatto l'amara scoperta. Solo 86 euro di ...

Andrea IanNone Non è più solo : c'è una ragazza nel letto con lui : Dopo la fine della lunga relazione con Belén Rodriguez , Andrea Iannone ha preferito rifugiarsi nel lavoro ma, nelle ultime ore, ha mostrato a tutti le spalle di una misteriosa ragazza con cui ha ...

Imprese e rimonte storiche - Non solo nel calcio : Liverpool-Barcellona ultimo esempio dell’imprevedibilità dello sport : Ha dell’incredibile quanto successo ieri sera ad Anfield nel ritorno della semifinale di Champions League tra Liverpool e Barcellona. I Reds, sconfitti 3-0 all’andata, erano chiamati all’impresa. Rimontare lo svantaggio sembrava impossibile a molti, ma non al tecnico tedesco Klopp. E alla fine ha avuto ragione lui. Un 4-0 senza appello, frutto di una partita giocata a ritmi elevatissimi, un’intensità straordinaria; ...

Cinema - calcio e Non solo : De Laurentiis sbarca nella ristorazione : Non solo Cinema e calcio, la Filmauro di De Laurentiis amplia il proprio raggio d’azione e sbarca nel settore della ristorazione, diversificando ulteriormente il proprio business. Come riportato da Andrea Montanari su Milano Finanza, infatti, la Filmauro ha aggiunto il food retail ai settori di investimento, che si aggiunge ovviamente al Cinema, al calcio con […] L'articolo Cinema, calcio e non solo: De Laurentiis sbarca nella ...

Calciomercato Inter - Non solo Danilo e Godin per la difesa : l’ultima idea arriva da casa Atalanta : L’Inter è pronta a mettersi in moto sul mercato per incrementare la qualità anche dal punto di vista difensivo: le ultime novità L’Inter ha un piede nella prossima Champions League. La squadra di Spalletti sta lottando col coltello tra i denti per conquistare il terzo posto, nel frattempo la società si sta già muovendo sul mercato, in attesa di capire se in panchina arriverà Conte oppure si rimarrà con il tecnico toscano. Come ...

Non sembra ancora il momento per Google Fuchsia - solo un piccolo cameo al Google I/O 2019 : Al Google I/O 2019 il grande assente è stato Google Fuchsia, che è stato nominato di sfuggita in relazione al SDK di Flutter. L'articolo Non sembra ancora il momento per Google Fuchsia, solo un piccolo cameo al Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Non c'è solo gasolio nello sversamento scoperto ieri sul Nervia : analisi dell'Arpal ed indagini dei Carabinieri Forestali : Ci vorrà qualche giorno per capire con esattezza con sia stato effettivamente sversato ad un chilometro circa dal mare sul torrente Nervia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia e scoperto nel tardo ...

Il maniaco del treno : 'Ho molestato solo una ragazza Non tre' : Si schianta contro due auto in sosta e poi finisce a ruote all'aria 3 'Carabinieri di m...' e giù botte ai militari, fidanzati arrestati e rimessi in libertà 4 Di ritorno dal pellegrinaggio a Lourdes ...

Playoff NBA : Toronto Non è solo Leonard - travolge Philadelphia e si porta sul 3-2 : Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 125-89 Per una volta, non ha dovuto fare tutto da solo, o quasi,. Kawhi Leonard chiude con 21 punti e 13 rimbalzi una partita dominata dai Raptors sin dalla palla a ...

Salvini : «Spaccatura con i Cinque Stelle - Non solo su Siri. Ma Governo va avanti» : Il vicepremier e leader del Carroccio attacca gli alleati ma nega un voto anticipato. Di Maio: «Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri»

Vaccini - convengono e Non solo alla salute : in Italia la prevenzione farebbe risparmiare 440 milioni di euro : Nel panorama sempre molto dibattuto dei Vaccini, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e non solo alla salute. Per ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… ...

Mercato Juventus - doppio piano per la difesa : Non solo De Ligt : Mercato Juventus- La Juventus resta vigile in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per De Ligt. Il centrale dell’Ajax, valutato attualmente 80 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma Paratici sarebbe pronto […] L'articolo Mercato Juventus, doppio ...

Riccardo salva due anziani dalle fiamme : 'Non chiamatemi eroe è stato solo buonsenso' : di Camilla Mozzetti Parla di 'buonsenso' più che di gesto eroico perché, dice, 'gli eroi veri sono altri'. Cerca di minimizzare ma non per ricevere in cambio un elogio maggiore. C'è chi l'ha già ...