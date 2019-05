Nicola Lagioia | Intorno a quel mondo si muove qualcosa contro la Costituzione

Nicola Lagioia : "Le polemiche su Altaforte pongono un tema - ne parleremo al Salone" : “Il Salone del Libro di Torino è un luogo di scambio, di confronto, di condivisione, di festa. Coinvolge centinaia di migliaia di persone. È un esempio virtuoso per tutto il paese. E Torino è una città profondamente antifascista”, inizia così il post su Facebook di Nicola Lagioia , il primo dopo la serie di defezioni alla kermesse dovute alla partecipazione della casa editrice Altaforte , molto vicina ...

Salone del Libro 2019 - intervista a Nicola Lagioia : ... è un gruppo composto da scrittori, traduttori, linguisti, divulgatori, esperti di letteratura, di scienza, di editoria ecc. sparsi in giro tra Italia, Inghilterra e, addirittura, Australia. Ci ...

'A Viterbo cade la retorica di destra dell'uomo nero stupratore'. Nicola Lagioia all'HuffPost - di C. Paudice - : Secondo lei questo contesto restituisce l'immagine di una Italia che sta cambiando, scivolando verso l'estremismo politico? In altre parole, le chiedo se con una maggioranza politica e con un Governo ...

Nicola Lagioia all'HuffPost : "A Viterbo cade la retorica di destra dell'uomo nero stupratore" : Lo stupro di una donna di 36 anni commesso da due militanti di CasaPound a Viterbo smonta la retorica che riconosce nel migrante "lo stupratore per antonomasia". E svela la paura propria dell'estrema destra "della virilità dell'uomo nero". Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, in una intervista all'HuffPost, parla di una sorta di "sadomasochismo che molti neofascisti e qualche leghista covano in sé a livello ...