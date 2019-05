Nell' éra gialloverde anche la moda italiana si ferma

Palermo - inizia l'era Arkus. Il presidente Albanese : 'Siamo Nelle mani giuste' : La nuova era rosanero è ormai ufficialmente iniziata. Dopo l'annuncio del passaggio di proprietà dei giorni scorsi, il Palermo di Arkus Network " che attraverso la società veicolo Sporting network ha ...

Incontro Allegri-AgNelli : ecco quando si deciderà il futuro della Juve : Incontro ALLEGRI AGNELLI- Incontro con colloquio decisivo in vista della prossima stagione. Ci siamo: Agnelli si prepara ad incontrare Allegri per valutare attentamente il programma della prossima stagione. La sensazione è che il matrimonio dovrebbe continuare. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dalle reali prese di posizioni, dai pensieri e dalle idee delle due rispettive parti. Non […] More

Le novità che Google porterà Nelle case - e sugli smartphone - : E, diciamo la verità, si sprecano spesso e volentieri per novità che non rivoluzioneranno certo il mondo. Quando però Google ha offerto una dimostrazione del suo 'nuovo' assistente digitale, che ...

Le novità che Google porterà Nelle case (e sugli smartphone) : Doveva essere il giorno del Pixel 3A, lo smartphone economico di Google. Ed è arrivato. Ma nella conferenza I/O a rubare l'occhio sono alcune funzioni che arriveranno presto: accorgimenti sulla privacy (Maps in incognito) e un'assistente digitale che – se le dimostrazioni viste sul palco saranno confermate alla prova pratica – sembra davvero fare un salto notevole. Pixel 3A, lo smartphone economico Lo smartphone economico di Google si chiama ...

Educazione civica obbligatoria : cos’è e chi la insegnerà Nelle scuole : Educazione civica obbligatoria: cos’è e chi la insegnerà nelle scuole Più che di un’introduzione, si tratta di un ritorno, gradito sicuramente alla maggioranza delle persone. Parliamo dell’Educazione civica a scuola, che, in virtù della recentissima approvazione della legge in merito da parte della Camera, è ormai prossima ad essere nuovamente insegnata (secondo le previsioni già a partire dal prossimo settembre), in via ...

Cos’è la modalità doppia visuale Nella fotocamera del Huawei P30 Pro? Aggiornamento 153 in Italia : Sul fatto che il Huawei P30 Pro sia già un buon strumento fotografico professionale non ci piove. La qualità di scatti e immagini potrebbe tuttavia ancora migliorare grazie ad alcuni trucchetti software ra integrati per il device nell'ultimo Aggiornamento 153, ora in distribuzione in Italia. In particolare quest'ultimo introduce la modalità doppia visuale proprio nella fotocamera. Di che cosa si tratta e come funziona? Proprio ...

Teheran ritira parte dell'accordo sul nucleare. Gli Usa mandano i B-52 Nella regione : Una decisione che ha provocato un significativo calo nell'economia iraniana - confermato da studi Fmi - e un crollo nel petrolio, obiettivo della seconda parte in vigore dal 4 novembre scorso. Una ...

SKY Nella telefonia : cosa comporterà la questione per gli utenti? : SKY, che si è vista da poco obbligata al pagamento di una multa da 1 milione di euro, fa sul serio per quanto riguarda il suo ingresso nel campo delle telecomunicazioni, come attesta l'iscrizione del broadcaster al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ed anche l'accordo siglato con Open Fiber per il noleggio degli apparati di rete. Lo stesso è avvenuto in UK, dove la società opera come gestore telefonico per via dell'acquisizione di ...

Omicidio Gabriel - ris Nella casa della mamma/ Rigettata scarcerazione dei genitori : Rimangono in carcere i due genitori del piccolo Gabriel, ucciso nelle scorse settimane in provincia di Frosinone: Rigettata la richiesta di scarcerazione

Il Corriere della Sera raccolta le buone notizie del terzo settore calabrese Nella Sala Napolitano : In occasione dello speciale dedicato alla Calabria, 'buone notizie' del Corriere della Sera oggi pomeriggio ha incontrato alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo accademico e culturale calabrese nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, sede che di good news negli ultimi tempi non ne fornisce alcuna. I 2/3 della commissione che guida l'...

Universiadi - Basile a KK : “Dopo la partita con l’Inter un’accelerata per i lavori - ci saranno grandi artisti Nelle cerimonie di apertura e chiusura” : Gianluca Basile, commissario per le Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, illustrando le ultime novità sulla questione legata ai lavori dello stadio San Paolo: “Dopo Napoli-Inter ci sarà per forza un’accelerata. Abbiamo un crono programma, stiamo già lavorando bene nelle zone inferiori. I sediolini bianchi sono arrivati tutti, il grosso ci sarà dopo Napoli-Inter. Abbiamo invitato Mattarella per la ...

Gravissimo operaio ferito dall'esplosione di un pneumatico Nell'Imperiese : Fabrizio Tenerelli Sul posto sono velocemente accorsi il personale sanitario del 118, con un equipaggio della Croce Rossa. Medici e volontari hanno stabilizzato l’uomo, portandolo in codice rosso all’ospedale di Imperia Un operaio di 57 anni, originario di Andora, in provincia di Savona, è rimasto ferito in modo Gravissimo, nel pomeriggio, in seguito all’esplosione di un pneumatico, avvenuta in un’officina di gomme di Pontedassio, ...

AntoNella Clerici - il trasferimento in campagna e le foto con le mucche : "Sono meravigliose" : La conduttrice Antonella Clerici dopo il suo trasferimento nella campagna piemontese con la figlia Maelle e Vittorio Garrone si gode la vita nel verde. Sul suo profilo Instragram la conduttrice ha pubblicato foto e stories al pascolo, in alcune è particolarmente vicina alle mucche highlander di cui

Conte in equilibrio sugli aNelli nel centro di Roma : l’opera di street art subito rimossa : La sagoma elegante del presidente del consiglio Conte sospesa per aria nella difficile posizione della croce a reggere le sorti dell’Italia. Ancora un’opera street art per parlare della situazione politica italiana. Ancora a Roma, dopo l’Amor Populi di TvBoy con Salvini e Di Maio a baciarsi in bocca. L’autore di “#Contratto” è il già conosciuto street artist 46enne Mauro Pallotta. Mentre la figura di Giuseppe Conte è apparsa in via del Governo ...