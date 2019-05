Nella casa della famiglia rom a Casal Bruciato | Raggi ci ha chiesto di

Grande Fratello 16 - Mila provoca Micheal "C'è una ragazza che ti interessa Nella casa?" lui risponde "No" : Orfano di Christian Imparato, Micheal Terlizzi ora si ritrova senza colui che dall'inizio dell'esperienza nella casa del Grande Fratello lo ha supportato (e sopportato). Per coprire l'assenza del concorrente eliminato lunedì, Mila Suarez è rimasto in compagnia del giovane chiacchierando in giardino durante la nottata."Ti dispiace che sia uscito Cristian?" chiede la modella a Micheal che risponde intristito: Mi dispiace molto perché è stato ...

Omicidio Gabriel - ris Nella casa della mamma/ Rigettata scarcerazione dei genitori : Rimangono in carcere i due genitori del piccolo Gabriel, ucciso nelle scorse settimane in provincia di Frosinone: Rigettata la richiesta di scarcerazione

Grande Fratello - caos in diretta. "Michael calamaro" - la rabbia del papà : entra Nella casa e umilia tutti : caos in diretta al Grande Fratello. Lunedì sera Barbara D'Urso e gli autori hanno fatto entrare Franco Terlizzi, ex Isola dei famosi e padre di Michael Terlizzi, concorrente molto chiacchierato dagli altri inquilini del reality per la sua presunta e nascosta omosessualità. Non solo, secondo molti il

Grande Fratello - Jessica Mazzoli non può rientrare Nella casa : ecco perché : Dopo il malore, la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza per una peritonite, Jessica Mazzoli ha annunciato che non potrà rientrare nella casa del Grande Fratello. La notizia è arrivata in diretta nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso: “Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il ...

'Grande Fratello' - ESCLUSIVA allo scorso vincitore Alberto Mezzetti : "Mi piace più di una ragazza ora Nella Casa" : Uscito da vincitore del reality ho girato l'Italia facendo serate, eventi e presentazioni di spettacoli, così da intraprendere una nuova carriera lavorativa girando in Italia e in tutto il mondo. ...

GF - puntata odierna : Interrante Nella casa - nuova lettera per la Rutelli : Oggi 6 maggio in prima serata su canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Stando alle anticipazioni fornite dalla stessa conduttrice durante l'ultima puntata di Domenica Live, molti saranno i temi toccati nella diretta tv di questa sera, come ad esempi,o una nuova lettera indirizzata a Serena Rutelli da ...

Grande Fratello - Daniele Interrante pronto ad entrare Nella casa : "Sarò una bomba ad orologeria” : L’ex tronista varcherà la famosa porta rossa per confrontarsi con Guendalina Canella e Francesca De Andrè.

Dormire Nella casa Blu di Claude Monet è possibile : Le opere di Claude Monet sono esposte in alcuni tra i musei più prestigiosi del mondo, dal museo d'Orsay di Parigi all'Ermitage di San Pietroburgo, come esempi vividi e meravigliosi dell'impressionismo francese. E gli ammiratori più accaniti del celebre artista lo sanno bene. Ora, però, chi volesse vivere sulla propria pelle un'autentica «Monet Experience» ha a disposizione una nuova, curiosissima possibilità: su Airbnb è infatti approdata la ...

Ambra Lombardo a Domenica Live : 'Voglio rientrare Nella casa del Grande Fratello' : ' Ambra con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza'. Tina Cipollari ha commentato così il bacio tra il suo ex Kikò Nalli e Ambra Lombardo . E ora di quel ...

Forte dei Marmi : in Cadillac finisce Nella piscina dell’hotel - esce e se ne torna a casa : Protagonista dell'episodio un giovane di 24 anni che guidava l'auto del padre imprenditore. Dopo aver sfondato un basso muro di cinta di un albergo, è finito in piscina. Insieme all'amico che era al suo fianco è uscito e si è diretto verso casa. Rintracciato, ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo a causa della pioggia.Continua a leggere

Anticipazioni Un posto al sole : Raffaele va a trovare Diego Nella nuova casa : Non hanno sosta le avventure degli abitanti di palazzo Palladini, ognuno dei quali racconta una storia differente capace di appassionare il pubblico, con la presenza di cambiamenti fondamentali. Nuovi episodi della soap opera 'Un posto al sole' andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio regalando tante sorprese ai milioni di telespettatori. La famiglia Giordano sta affrontando un periodo di decisioni importanti ...

Grande Fratello - Barbara Palombelli da lacrime : 'Serena Nella casa - siamo andati dallo psichiatra' : Questa sera tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show ci sarà Barbara Palombelli . La conduttrice, al centro del gossip dopo la partecipazione della figlia adottiva Serena al Grande Fratello , ha ...

Grande Fratello - Barbara Palombelli da lacrime : "Serena Nella casa - siamo andati dallo psichiatra" : Questa sera tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show ci sarà Barbara Palombelli. La conduttrice, al centro del gossip dopo la partecipazione della figlia adottiva Serena al Grande Fratello, ha deciso di dire la sua riguardo alla presenza della figlia nella casa. A quanto pare né lei, né il marito,

Grande Fratello - Dal Moro contro Barbara D'Urso - Nella casa potrebbe entrare Interrante : Il concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro si è sfogato con Gianmarco Onestini per il modo, a suo avviso sbagliato, in cui si è comportata Barbara D'Urso e tutta la produzione del programma nei suoi confronti. Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello infatti la conduttrice lo ha ripreso per delle sue espressioni usate nei confronti di un altro concorrente della Casa, Christian Imparato. Durante un litigio per delle uova, ...