NBA | Oklahoma City Thunder | operati Westbrook e George | l’ex Indiana salterà la pre-season

NBA : vincono Boston - Oklahoma e Toronto : ROMA, 20 APR - Vittorie per Boston, Oklahoma e Toronto nella notte italiana nei playoff Nba. I Celtics espugnano il parquet di Indiana 104-96 in gara-3, volano sul 3-0 e domenica potrebbero ...

NBA Playoff - Portland-Oklahoma City 104-99 in gara-1 : Ferguson e McCollum si beccano un doppio fallo tecnico per un equivoco sul concetto di fratellanza nel mondo, Adams e Westbrook riportano a -6 Oklahoma City, nonostante McCollum imperversi e George ...

NBA - Portland-Oklahoma City - gara-1 : alle 21.30 su Sky Sport NBA : OKC Thunder, stasera ore 21.30 [ DIRETTA SU SKY Sport NBA, commento di Paola Ellisse e Davide Pessina ] Gara 2: nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, Portland Trail Blazers vs. OKC ...

NBA - Oklahoma ancora in crisi - i Clippers riprendono a vincere con Gallinari al top : Danilo Gallinari è ai massimi storici: la "doppia doppia" realizzata nella notte contro i Memphis Grizzlies è valsa il 113 a 96 in favore dei Los Angeles Clippers, che ritrovano la vittoria dopo lo stop contro i Milwaukee Bucks. Gallo mette a referto 27 punti con 15 rimbalzi, da aggiungersi ai 20 di Montrezl Harrell e i 17 di Lou Williams, e coach Doc Rivers può festeggiare il sesto posto per la post-season, a una sola partita dal quinto - ...

Basket - NBA : Golden State si riprende la vetta solitaria - Oklahoma rialza la testa : WASHINGTON - Golden State, 51-23, risponde a Denver, 50-23,. Il giorno dopo la vittoria thriller dei Nuggets contro Detroit, i Warriors si riprendono la vetta solitaria della Western Conference ...

NBA : rilancio Oklahoma City. Suns - un Booker da record ne fa 50 : Devin Booker, 22 anni.Afp Paul George e Russell Westbrook tirano fuori il meglio del repertorio per guidare i Thunder in un super parziale di 24-0 nel 3° quarto che mette l'ipoteca sul successo sui ...

NBA - Oklahoma City-Indiana 107-99 : 24-0 di parziale - Pacers ribaltati in 7 minuti : Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 107-99 OKC e Indiana rimarranno legate a doppio filo per via dello scambio che ha portato Paul George ai Thunder nell'estate del 2017, e quando si incontrano ...

NBA : nella notte vincono Toronto e Philadelphia - Oklahoma scivola settima : Nove match nella notte Nba scombinano la classifica, soprattutto nella Western Conference. Cattive notizie per i Thunder che, uscendo sconfitti in casa dai Toronto Raptors, finiscono per lasciarsi riprendere da Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs: sesto, settimo e ottavo posto tutti a 0.583: ai Playoff con questi punteggi l'ordine sarebbe Clippers-Thunder-Spurs. Perdono Thunder e Spurs, vincono Blazers e Jazz Con le sconfitte di Oklahoma, ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...