NBA – Estate calda in casa Warriors | da Kevin Durant a Klay Thompson | ecco la situazione

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019)al passo d’addio, i Golden Statesi preparano ad un’ricca di possibili cambiamenti L’dei Golden Staterischia di essere la più dolce-amara degli ultimi anni. Se nonostante il 2-2 nella serie contro gli, la franchigia bi-campione in carica è considerata la favorita numero 1 al successo finale e al conseguete three-peat, resta concreta la possibilità che sia l’ultimo trofeo che gliattuali vinceranno come gruppo.è dato per partente, con i Knicks pronti ad accoglierlo, mentreresterà solo in caso di massimo salariale. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riassunto così le sensazioni in: “dentro Golden State si sta dicendo: ‘lasciamo da parte quello che succederà a luglio. Abbiamo l’opportunità di realizzare una cosa molto rara in ...

Pianeta_Basket : NBA - Ecco la lista completa di tutti i free agent dell'estate 2019 (players options incluse)… - FabioCasalucci : @FlintCapitano @NBA Un giocatore come Giannis, NBA MVP (come ho sentito in telecronaca) non può e non deve avere qu… - weareyourope : @gallinari888: quando sento l’#inno nazionale dal campo provo sempre un brivido, anche perché nella Nba prima di og… -