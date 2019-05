Napoli | furto sediolini San Paolo | 8 denunciati

Tentato furto in Napoli-Cagliari - ma la partita non c'entra nulla : riguarda i seggiolini : Nonostante Napoli-Cagliari sia stata una partita nettamente condizionata dagli errori arbitrali, il Tentato furto è avvenuto dopo i novanta minuti regolamentari, e più precisamente durante la fase di deflusso del pubblico. Otto ragazzi, infatti, hanno provato a rubare alcuni seggiolini vecchi dello stadio San Paolo, ma sono stati immediatamente bloccati dalla Polizia. Un post partita tormentato Non si può certo dire che il post Napoli-Cagliari ...

Napoli - delitto rione Villa : un furto di scooter pretesto per l'attacco al clan nemico : Notte insonne, per i due killer. Sono rimasti svegli, ma diciamo pure «schizzati» o «appicciati» fino alle prime ore del mattino, in attesa del momento giusto. Hanno aspettato...

