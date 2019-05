MotoGp | il Gran Premio di Silverstone resta in calendario | prolungato il contratto fino

MotoGp Yamaha - Viñales : «A Le Mans abbiamo una grande chance» : ROMA - Il terzo posto di Jerez è stato il suo miglior risultato stagionale, centrato su un circuito dove la Yamaha di solito soffre. Maverick Viñales è evidentemente soddisfatto del risultato ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGp : Nella gara di casa ha preceduto Alex Rins della Suzuki e Maverick Viñales della Yamaha, per Dovizioso e Rossi un quarto e un sesto posto

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...

MotoGp - Gran Premio di Spagna : come vedere la gara in Tv : Il Motomondiale è giunto al suo quarto appuntamento stagionale e arriva per la prima volta in Europa in una delle piste amate dai piloti, quella spagnola di Jerez de la Frontera. A trionfare un anno fa è stato il campione del mondo Marc Marquez, intenzionato a ripetersi, anche se giusto nell'ultima gara di Austin per […]

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGp di Spagna : Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Jerez de la Frontera: il quarto del Motomondiale, che si corre in Spagna. Quartararo ha 20 anni e questa è la sua prima stagione

MotoGp - Domenicali su Lorenzo : "Gran pilota o campione? Sempre dietro a Petrucci..." : Nuovo capitolo del duello verbale tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo . L'amministatore delegato della Ducati ha parlato del momento che sta attraversando Petrucci, ma non ha risparmiato una ...

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

MotoGp - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

MotoGp - Schwantz : «Marquez è il grande favorito per il titolo» : ROMA - Marc Marquez ha il mondiale in pugno, ma allo stesso tempo è la più grande minaccia per il suo ottavo trionfo. È quanto sostiene Kevin Schwantz, ex pilota e campione del mondo in classe 500 nel 1993. Secondo lo statunitense, che ha assistito alla gara di Austin dove Marquez è caduto mentre era al comando, ' Marc è veloce e ha dimostrato che può vincere il mondiale. Ha ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la costanza di rendimento il segreto di Valentino Rossi. Ora serve tornare a vincere per coltivare il grande sogno : Se ad inizio stagione qualcuno avesse detto a Valentino Rossi che, sbarcando a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto appuntamento del campionato, sarebbe stato secondo in classifica con 3 punti dal leader e, contemporaneamente, con sei lunghezze su Marc Marquez, avrebbe apposto le proverbiali mille firme. Invece, è tutto vero. Il “Dottore” è reduce da due secondi posti tra Argentina e Texas e, cosa più ...

MotoGp Petronas Yamaha : Morbidelli : «Grande gara - sono contento» : AUSTIN - Franco Morbidelli è entusiasta del suo miglior risultato nella categoria regina, un solido quinto posto raggiunto alla fine della gara ad Austin. 'È stata una grande gara, sono molto contento.

MotoGp – Valentino Rossi gran signore ad Austin : i complimenti a Rins sono ‘reali’ [FOTO] : Valentino Rossi si inchina ad Alex Rins: i complimenti del Dottore dopo la vittoria dello spagnolo della Suzuki ad Austin E’ Alex Rins il nuovo re delle Americhe: lo spagnolo della Suzuki ha conquistato oggi il Gp di Austin, lasciandosi alle spalle Valentino Rossi e Jack Miller. La caduta di Marc Marquez a 12 giri dal termine della corsa in Texas, ha permesso a Rins e al più esperto Rossi di rendersi protagonisti della gara, con ...

Alex Rins ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGp : Il pilota spagnolo Alex Rins ha vinto il terzo Gran Premio del Motomondiale, corso domenica sera sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Rins ha approfittato della caduta di Marc Marquez a dieci giri dal termine per portarsi in

MotoGp - gran premio delle Americhe ad Austin – SEGUI LA DIRETTA : ? L'articolo MotoGp, gran premio delle Americhe ad Austin – SEGUI LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.