Motocross | Fontanesi | sono incinta

Motocross – Il 2019 inizia male per Kiara Fontanesi : la campionessa del mondo costretta a saltare il Gp d’Olanda : Kiara Fontanesi costretta a saltare il Gp d’apertura della stagione 2019 di Motocross femminile: problemi di salute fermano la campionessa del mondo in carica Yamaha Motor Europe si rammarica di annunciare che, a causa di complicazioni di salute, la campionessa del mondo in carica WMX, Kiara Fontanesi di FontaMX Yamaha WMX, non si allineerà al round di apertura del Campionato mondiale di Motocross femminile FIM a Valkenswaard, Paesi ...