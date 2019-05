Morandi | per la demolizione torna in campo l’esplosivo Bucci | «Così meno rischi»

Sampdoria : un campo per Samuele - vittima del ponte Morandi : I VIDEO DI GAZZETTA TV LA CERIMONIA - Uno spazio ludico particolare, voluto per permettere ai bambini di praticare sport e, soprattutto, per non dimenticare un bambino che in quel luogo giocava con ...

Genova - raccolta fondi per la tragedia Morandi : consegnati quasi 120mila euro : L'evento, ideato da 'United for Genova', un comitato di professionisti del mondo del calcio e dello sport business che punta a raccogliere fondi per finalità benefiche, con il patrocinio di Comune di ...

Ponte Morandi - l'ultimo rientro a casa per gli sfollati : "Lasciamo una parte di noi" : Hanno preso il via le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Morandi (la cosiddetta 'zona nera'). Per...

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l’Italia sulla procedura di revoca della concessione : La risposta di Autostrade per l’Italia nell’ambito della procedura di revoca della concessione avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova è arrivata in piazzale di Porta Pia, come hanno riferito fonti interne al dicastero. Il Mit aveva prorogato ad oggi (da metà aprile) il termine concesso ad Aspi per rispondere. La lettera, secondo quanto apprende l’Ansa, è completa di ...

Bergamo - birrificio annuncia le ferie con foto del Morandi : “Siamo chiusi - ponte anche per noi”. Polemiche sui social : “Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi!! A presto!!” e sotto la foto-simbolo del camion sul ciglio del ponte Morandi di Genova che è crollato il 14 agosto scorso uccidendo 43 persone. È il post comparso sulla pagina Facebook del birrificio artigianale Adda di Brembate, in provincia di Bergamo. Una trovata che ha suscitato grande sdegno sui social, dove il post è diventato presto virale scatenando molte Polemiche, con ...

Ponte Morandi - Genoa e Sampdoria : “Facciamo squadra per la città” : Genoa e Sampdoria disputeranno una partita benefica per raccogliere fondi da destinare alle aziende danneggiate dal crollo del Ponte Morandi. L’evento è stato denominato “Facciamo squadra per Genova” e si presta come l’occasione per ripartire insieme, uniti sotto la stessa bandiera. Il crollo del Ponte Morandi è stato un evento drammatico per tutta la città ligure. Martedì 23 aprile nella Giornata della Festa della ...

Morandi - il lungo viaggio : «Show in teatro per raccontare la mia vita» : La data non è casuale. Il 16 aprile 1962 Gianni Morandi entrava negli studi della Rca di Roma per incidere «Andavo a 100 all'ora», il suo primo 45 giri. Stessa data, 57 anni dopo, l'annuncio di «...

16 concerti di Gianni Morandi a Bologna tra il 2019 e il 2020 - biglietti per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni : Gianni Morandi annuncia ben 16 concerti al Teatro Duse di Bologna tra il 2019 e il 2020. I live di Gianni Morandi al Teatro Duse inizieranno il prossimo 1° novembre per proseguire fino ai primi mesi del 2020. Le date del prossimo anno non sono ancora state annunciate, mentre sono già note quelle dell'autunno 2018 che vedranno l'artista dal vivo tra il 1° novembre e il 22 dicembre. A novembre i concerti annunciati sono quelli previsti nelle ...

Non solo Ponte Morandi con la vignetta Charlie Hebdo su Notre Dame : puntuale la copertina : Alcuni lo avevano messo in discussione, trattandosi di un fatto di cronaca avvenuto in casa propria, ma in queste ore è giunta la copertina riguardante l'incendio di Notre Dame che si è verificato ieri 15 aprile. Una risposta, se vogliamo, ai tanti italiani che avevano messo in discussione un approccio simile da parte della Testata dopo le vignette della scorsa estate che tanto ci avevano fatto arrabbiare, relativamente al crollo del Ponte ...