Missione nello spazio | la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18

Missione Beyond : Luca Parmitano nello spazio 50 anni dopo lo sbarco sulla Luna : Luca Parmitano tornerà in volo tra le stelle con la Missione Beyond il prossimo 20 luglio, esattamente 50 anni dopo il primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio 1969 quando gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede in mondovisione sulla superficie del nostro satellite, con quel famoso “piccolo passo per l’uomo ma grande balzo per l’umanità”. Nel giorno del 50° anniversario di quella storica impresa – ...