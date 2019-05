Milano | tangenti in Lombardia | indagato il presidente Attilio Fontana per abuso d' ufficio

Tangenti Milano - 'il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d'ufficio' : Correlati Nino Caianiello, chi è "il capo del sistema feudale" per le nomine della politica. "Io sono il sole, la terra mi gira intorno" Tangenti Milano, Greco: "Valutiamo la posizione del ...

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e l’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

Tangenti Milano - l’imprenditore e il finanziamento ai politici : “Ho seminato tanto. A tutti ho dato da mangiare” : La chiamava la “semina” ma il grano, la frutta e qualsiasi tipo di ortaggio c’entravano ben poco. Per Daniele D’Alfonso i semi erano le mazzette usate per finanziare i politici. Almeno secondo la ricostruzione dell’ultima inchiesta della procura di Milano, che ha portato all’arresto di 28 persone. Sotto indagine sono finiti più di novanta tra politici, imprenditori, burocrati e manager pubblici. Le accuse sono ...

'NDRANGHETA E TANGENTI/ Così la "saggezza" della mafia calabrese si è presa Milano : Affari illeciti e TANGENTI tra appartenenti alla 'NDRANGHETA, politici e imprenditori: fermate in Lombardia 43 persone ecco di cosa si tratta

Tangenti Milano - il governatore Fontana al condannato per concussione : “Ho seguito quasi tutti i tuoi consigli” : Il governatore della Regione Lombardia discuteva della composizione della sua giunta con un pregiudicato. Al quale manifestava la “sua stima“. È in questo modo che il gip Raffaella Mascarino definisce i rapporti tra Attilio Fontana e Gioacchino Caianiello. “Hai visto che tuoi consigli li ho seguiti quasi tutti“, dice a un certo punto il presidente al ras di Forza Italia. condannato in via definitiva a tre anni di carcere ...

Tangenti Milano - la cena d’affari con i politici nella discoteca dove la ‘ndrangheta beveva a sbafo : “Madonna faccio una figura della Madonna… c’ho mezza Forza Italia cazzo stasera… Tutti quelli di Varese… Tutti i numeri uno di Forza Italia di Varese son lì figa… Faccio una figura faccio… Se va bene stasera Emi… minchia… sei il mio Maradona cazzo…”. E’ incontenibile l’eccitazione dell’imprenditore dei rifiuti Daniele D’Alfonso, titolare della Ecol-Service srl, ...

Tangenti Milano - il deputato Sozzani a D’Alfonso : “Quanto costa il tuo aiuto?”. Pm : “Finanziamento illecito di 10mila euro” : “L’eventuale tuo aiuto quanto potrebbe essere?”, domandava l’allora aspirante parlamentare a un mese dalle politiche del 2018. A conti fatti il sostegno ammonterà a 10mila euro: è il finanziamento illecito che, secondo la Procura di Milano, il deputato e coordinatore piemontese di Forza Italia Diego Sozzani ha ricevuto in campagna elettorale da Daniele D’Alfonso, imprenditore accusato di aver corrotto diversi ...

Tangenti a Milano - Morra (M5s) : “Corruzione fenomeno endemico e massivo. Partiti si puliscano al loro interno” : “La giornata dimostra come la corruzione sia un fenomeno endemico e massivo. Evidentemente ci pieghiamo più facilmente di fronte alla mazzetta piuttosto che alla violenza”. Questa l’amara considerazione del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti di questa mattina in Lombardia e le indagini in Calabria “Quanto accaduto in Lombardia, a voler far battute – aggiunge Morra – mi ...

Tangenti Milano - ai domiciliari l’ex socio di Siri. “Pagò 20mila euro per ottenere i permessi a ristrutturare il suo villino” : “Qua la processione non cammina, la cera si consuma e la processione non cammina”. È il 16 marzo dello scorso anno quando Luigi Patimo, country manager della multinazionale spagnola Acciona Agua e fino a ottobre socio del sottosegretario leghista Armando Siri, telefona a Fabio Altitonante per sollecitare un suo nuovo intervento per sbloccare la pratica edilizia incagliata negli uffici del Comune di Milano. Un mese prima – ...

Tangenti Milano - il gip : 'Modulo destinato a ripetersi all'infinito. Un quadro di grave allarme sociale e senso di impunità' : ... quella di intermediario tra il mondo dell'imprenditoria e quello della politica e della Pubblica Amministrazione, attività dalla quale trae la maggior parte dei suoi introiti'. Ed è per questo che ...

Tangenti a Milano - Dolci (Dda) : “Soglia etica degli imprenditori è molto bassa. Più i collusi delle vittime” : “C’è un problema di etica nel mondo dell’imprenditoria, spesso gli imprenditori agiscono seguendo il criterio della convenienza, ma la soglia etica è molto bassa”. Al termine della conferenza stampa al Tribunale di Milano, il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci, ha lanciato un allarme sul legame tra il mondo imprenditoriale e quello della criminalità organizzata: “Facendo una riflessione sulle figure imprenditoriali di cui mi sono ...

Tangenti Milano - il gip : “Modulo destinato a ripetersi all’infinito. Un quadro di grave allarme sociale e senso di impunità” : Reati che potevano ripetersi “all’infinito“, un “grave allarme sociale” con i politici che diventano gli intermediari corrotti di imprenditori che vogliono conquistare appalti, mazzette in una mano per funzionari pubblici e finanziamento ai partiti nell’altro, applicando uno schema approfittando anche di un “senso di impunità” derivato dalla vicinanza alle istituzioni. Ma non solo: “La ...