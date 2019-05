Milano Summer Festival al via con i Metallica all’Ippodromo SNAI di San Siro | scaletta e

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Iaprono il. Il gruppo sarà in concerto questa sera, mercoledì 8 maggio, all'Ippodromodi Sanper dare il via alla nuova edizione di show delin una giornata autunnale di inizio maggio che dall'estate sembra davvero molto lontana.Ad aprire lo spettacolo deisaranno due Guest Star: Bokassa e Ghost. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in numero estremamente limitato su TicketOne esclusivamente nel settore Golden Circle al prezzo di 97,75 euro. Il Golden Circle è la parte del parterre più vicina al palco. Tutti i biglietti per il concerto deiall'Ippodromodi Sandi questa sera sono di posto unico in piedi non numerato e non è possibile acquistare tipologie di biglietto diverse dal parterre tradizionale e dal Golden Circle.Per ogni biglietto acquistato si avrà diritto ...

