' MILANO LEONARDO 500' PRESENTATO A TORINO IL PROGRAMMA AGGIORNATO DEL PALINSESTO

Nel 500° anniversario della morte di Leonardo - un tour sulle orme del genio a MILANO : ... una ricca selezione di modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo si unisce ad alcuni affreschi strappati di Brera, in un insolito accostamento di arte e scienza. Il cavallo di Leonardo all'...

Edizione Michelin di MILANO per Leonardo : ... al Cenacolo, passando per la pinacoteca Ambrosiana che conserva il Ritratto di Musico e il Codice Atlantico, la pinacoteca di Brera, al museo della Scienza e della Tecnologia che proprio al genio ...

MILANO - tutte le opere di Leonardo in città radunate sotto un biglietto unico

BORSA MILANO positiva - brilla Leonardo - bene banche - ferma Tim : ...91 banche 8.846,25 +1,41 8.665,46 Oil & Gas 18.366,43 +0,51 18.229,68 Auto & Pr 189.634,95 -0,22 188.742,09 Volumi 215 mln Piazza Affari apre positiva in un mercato su attese per una politica ...

Borsa : MILANO in rialzo con Leonardo : ANSA, - Milano, 14 MAR - La Borsa di Milano, +0,6%, chiude la seduta in rialzo, in linea con l'andamento positivo degli altri listini europei. Gli investitori restano prudenti in attesa delle ...