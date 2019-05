Milan | altissima tensione tra Paolo Maldini e Gazidis | la voce dallo spogliatoio

liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il successo delsul Bologna per 2-1 non calma gli animi nell' ambiente rossonero, che intanto non perde Biglia, per lui solo una contusione,. Casarimane una polveriera che non riesce a ...

AlbertMotta82 : @tcarapezza @enricos100 Sì sì capisco. A me Piatek va benissimo... L'attaccante deve fare gol. Inzaghi non sapeva s… - Direttroll : Dalle urla di #Gattuso, il buon Peppe ha percepito l'alta intensità. Per fortuna non #filtrapessimismo. -