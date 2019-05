Migranti | partenze a raffica Sbarcano in 20 a Porto Empedocle | avvistati barcone e

Migranti - partenze a raffica. Dopo il barcone con 150 a bordo - avvistato anche un gommone con 80 : Dopo il barcone con 150 persone a bordo segnalato questa mattina in acque libiche, un'altra imbarcazione di Migranti è stata avvistata. Un gommone con un'ottantina di persone a bordo è stato segnalato ...

Migranti : Toninelli - 'non stanno aumentando le partenze dalla Libia' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Non stanno aumentando le partenza della Libia". A dirlo, ad Augusta (Siracusa) è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della Libia. "Se dovesse capitare - dice ai giornalisti che gli chiedono se è vero che centinaia di migliaia di Migranti sono pronti a

Migranti - il numero di partenze non dipende dal caos libico : il resto è propaganda : Le milizie che controllano il traffico agiscono indipendentemente dai conflitti. Dati alla mano "l'instabilità non ha alcuna...

Caos Libia - Viminale smentisce Conte : “Partenze Migranti non sono in aumento” : Il Viminale ha smentito l'allarme lanciato dal premier Conte nella sua informativa sulla situazione di tensione Libia: "Non si teme, al momento, un incremento delle partenze di immigrati ma la situazione è costantemente monitorata".Continua a leggere