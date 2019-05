Migranti | Mediterraneo dei bambini | 3 800 in Europa via mare in tre mesi e

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Il salone del fumetto mette al centro i Migranti e il Mediterraneo : Secondo festival di fumetti in Italia per importanza, dopo Lucca Comics & Games, Comicon ha scelto di mettere in primo piano Corto Maltese, Gipi – come ospite d’onore – e gli autori arabi e africani che raccontano le migrazioni. Leggi

Il salone del fumetto mette al centro i Migranti e il Mediterraneo : Si rivela un nemico della realtà creata dal mondo adulto, con la quale arriva quasi alla colluttazione, come fa capire nell'intervista, ma che proprio per questo riesce ad auscultare nel profondo.

Notre-Dame - Murgia e Saviano : “Colpo al cuore dell’Europa? No - l’Ue è annegata coi Migranti morti nel mar Mediterraneo” : “L’incendio di Notre-Dame è un colpo al cuore dell’Europa? Il colpo al cuore dell’Europa forse lo stiamo guardando dal lato sbagliato”. “Giusto, l’Europa non è in fiamme per Notre-Dame ma piuttosto è annegata nel Mediterraneo”. Michela Murgia e Roberto Saviano concordano sulla lettura del rogo che ha devastato il capolavoro gotico di Parigi, simbolo della Francia e dell’architettura europea. ...

Migranti - Msh : Mare Jonio partita da Lampedusa per Mediterraneo centrale : Milano, 16 apr., LaPresse, - "Da bordo della Mare Jonio. Questa mattina alle 6 e mezza siamo partiti dall'isola di Lampedusa accompagnati da un'alba magnifica. Navighiamo verso sud, verso la zona Sar, ...

Cimitero Mediterraneo - più di 400 Migranti morti in mare da inizio anno : Un numero in calo rispetto ai 558 decessi verificatisi nello stesso periodo del 2018, secondo i dati dell'Organizzazione...

Migranti : crollano del 92% gli arrivi nel Mediterraneo : L'emergenza immigrazione che ha interessato negli ultimi anni le rotte del Mediterraneo sembra vivere una battuta di arresto. L'agenzia europea delle guardie costiere Frontex, che coordina la gestione delle frontiere europee, ha registrato un complessivo calo nei primi tre mesi del nuovo anno, con 17.900 arrivi rispetto al 2018. L'Italia è protagonista di questo fenomeno anche se persiste il problema dell'immigrazione irregolare. Le rotte del ...

Migranti - in 64 salvati nel Mediterraneo dalla Ong Sea Eye : Il consorzio informale Alarm Phone che gestisce le richieste di soccorso spiega come questo caso dimostri l'importanza...

"Barcone con 50 Migranti a bordo scomparso nel Mediterraneo" - la denuncia di Alarm Phone : Non si hanno notizie dalle 22 di ieri, 1 aprile, di un barcone con a bordo 50 persone. L'ultima volta che è stata rilevata la sua presenza si trovava in acque libiche. Lo segnala su Twitter l'ong Alarm Phone. Nel post i volontari spiegano: "Ci hanno mandato la posizione GPS ma la comunicazione è stata interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22.02".Where are they? About 50 people, including men, women and ...

"Lo faccio per i Migranti - basta morti nel Mediterraneo". E dà fuoco allo scuolabus : Al momento dell'incendio avrebbe gridato: "Lo faccio per i migranti, basta morti nel Mediterraneo", l'uomo che questa mattina poco prima di mezzogiorno ha dato fuoco ad uno scuolabus dove fino a pochi minuti prima viaggiavano 51 ragazzi di una scuola media. Ousseynou Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con il veicolo e gli studenti a bordo da Crema e aveva il compito di portare i ...

Nave di Ong italiana soccorre 49 Migranti nel Mediterraneo : La Nave "Mare Jonio" ha effettuato la sua quarta missione di salvataggio, durante la quale ha soccorso un gommone in avaria con a bordo 49 migranti. Tuttavia, l'attività di questa Ong potrebbe concludersi prematuramente, tenendo conto di quanto annunciato dal Viminale nelle ultime ore. Il Ministero dell'Interno, infatti, ha diramato una nota ufficiale nella quale ha anticipato che Matteo Salvini dovrebbe firmare a breve una direttiva volta ad ...