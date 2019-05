Migranti | allarme alla Guardia Costiera | “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando

Migranti - l’allarme di Mediterranea : “Barca con 20 persone in difficoltà - soccorretele” : La piattaforma umanitaria Mediterranea Saving Humans ha segnalato su Twitter la presenza di un'imbarcazione con 20 Migranti al largo della Libia: "Chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso".Continua a leggere

L'allarme sui Migranti libici è "fortemente esagerato" : Italia: rischio nuova crisi bancaria per instabilità politica e finanziaria Londra, 19 apr - (Agenzia Nova) - Il settimanale britannico "The Economst" analizza oggi i possibili rischi che l'instabilità politica dell'Italia ed il precario stato delle sue finanze pubbliche possano portare a una nuova

Migranti - è allarme terrorismo : "In 500 pronti a venire in Italia" : La Libia balla sotto i colpi della guerra mossa dal generale Haftar e l'Italia trema. Il rischio di una nuova partenza di massa di immigrati dalle coste libiche è dietro l'angolo. Continuano a ripeterlo Conte, Al Serraji, la Trenta e pure Salvini. Ma quel che preoccupa ancora di più è il fatto che tra i Migranti sui barconi potrebbero nascondersi anche terroristi disposti a esportare in Europa la guerra."Ci sono 500 terroristi detenuti nelle ...

L'Italia dopo l'allarme di Sarraj : "Non permetteremo mai l'arrivo di 800 mila Migranti" : Di Maio spiega come una stabilizzazione della Libia 'non si può fare solo con la politica del governo italiano, ma con una politica di redistribuzione dei migranti che deve valere sempre e una ...

Libia - la situazione precipita : guerra civile violentissima e sanguinosa - 800 mila Migranti in fuga verso l’Italia. Allarme ISIS : La situazione sta precipitando in Libia dove la violentissima guerra civile diventa sempre più pesante e sanguinosa. Il Libya Observer riferisce di pesanti scontri in atto oggi pomeriggio tra l’Esercito nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar e le milizie a protezione della capitale, nella localita’ di Ain Zara, a pochi chilometri a sud di Tripoli, mentre l’Oms ha aggiornato il bilancio dall’inizio ...

Libia - l’allarme per i Migranti nei centri di detenzione : “A Qasr Bin Ghashir ci sono 500 persone intrappolate” : Con l’attuale situazione d’instabilità nella capitale libica, l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ieri ha ricollocato oltre 150 rifugiati dal Centro di detenzione di Ain Zara, nei quartieri sud di Tripoli, al Centro di raccolta e partenza dell’Unhcr, situato in un’area sicura nelle vicinanze. Negli ultimi giorni l’area circostante il Centro di detenzione di Ain Zara è stata teatro di scontri pesanti. Alcuni rifugiati hanno ...

Sea Watch - nuovo allarme : "Venti Migranti al largo della Libia - Roma non risponde". E manda il suo velivolo : Venti migranti al largo della Libia, su una barca di legno senza motore. E Sea Watch fa partire il velivolo Moonbird per stabilire un contatto visivo con loro. "I passeggeri hanno riferito ad Alarm Phone che alcuni di loro verrebbero uccisi se riportati in Libia", conferma su Twitter il profilo dell

L'allarme degli scienziati americani : "Un'ondata di Migranti climatici si abbatterà presto sugli Usa" : Un team di scienziati americani ha in questi giorni lanciato un allarme relativo a un'imminente " ondata di migranti climatici ", destinata ad abbattersi sugli Usa nei prossimi anni. Secondo un'équipe ...

Migranti - l’allarme della nave Alan Kurdi : “Cibo razionato - abbiamo bisogno di un porto ora” : Dopo il no allo sbarco da parte dell'Italia, l'appello della Ong tedesca Sea Eye: "Sulla nave Alan Kurdi il cibo è razionato per tutti, compreso l'equipaggio. Un sacco di gente è costretta a dormire sul ponte. Il tempo sta peggiorando significativamente. abbiamo bisogno di un rifugio sicuro ora".Continua a leggere

Migranti : dalla Sea Eye allarme freddo e maltempo : 'La maggior parte delle persone dorme all'aria aperta' si legge su twitter. La guardia costiera di Tripoli: 'Se continuate a entrare nelle acque territoriali libiche per aiutare i trafficanti di ...

Migranti - sparita un'imbarcazione che ha dato l'allarme ieri sera. : La Guardia costiera italiana: "Abbiamo avvertito i libici". Casarini interrogato dai pm di Agrigento sul caso Mare Jonio

Migranti - sparita un'imbarcazione che ha dato l'allarme ieri sera : Da ieri sera non si ha più notizia di un'imbarcazione con una cinquantina di Migranti a bordo, tra cui donne e bambini, da cui era partita una richiesta di soccorso al numero di Alarm phone. E' ...

Migranti - sparita un'imbarcazione che ha dato l'allarme ieri sera : Anche gli spagnoli di Open Arms madano l'sos ad alarm phone, bloccati in porto a Barcellona da mesi dalle autorita’