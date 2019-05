laragnatelanews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Quanto influisce ildi lavoro sulladei dipendenti? Molti studi di settore dimostrano che può incidere notevolmente, sia in negativo che in positivo, sul prodotto annuo di un’azienda. Un ambiente esageratamente stressante, senza gratificazioni né comprensione alcuna può costare molto a livello professionale e lavorativo. Questo è del tutto comprensibile, perché umanamente parlando tutti abbiamo delle aspettative professionali, aspiriamo per esempio a raggiungere degli obiettivi e a vedere riconosciuti i nostri meriti. Unpositivo favorisce il raggiungimento di questi fattori e aumentae motivazione, unnegativo, al contrario, frustra anche le migliori intenzioni. ComeilOgni datore di lavoro dovrebbe includere nel proprio programma annuo non solo dei corsi di formazione, ma anche dei percorsi mirati al ...

carlaruocco1 : Per il #clima e per l'ambiente non c'è più tempo! Nella mia #pdlsemplificazionefiscale ho inserito un pacchetto sul… - laragnatelanews : Migliorare il clima aziendale incrementa la produttività - evyna : Migliorare il clima aziendale incrementa la produttività -