Meteo | spaventosa tempesta di sabbia trasforma il giorno in notte in Australia | buio

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dall’arrivano incredibili immagini di una gigantescadiche ha avvolto la città di Mildura, nello stato sudorientale di Victoria. Mildura è letteralmente piombata nelnell’arco di pochi minuti ed è stata colpita da forti raffiche di vento quando lasi è abbattuta alle 17 circa (ora locale) di ieri, secondo il Bureau ofrology. I residenti hanno dichiarato che è la peggiordiche abbiano mai visto a Mildura in 40 anni e che “sembrava aver inghiottito” la città. L’enorme muro rosso è stato alimentato da un fronte freddo dall’Meridionale, con venti fino a 90km/h. Le foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e i video che trovate in fondo mostrano le affascinanti quanto inquietanti scene dell’enorme nube di polvere incombere sulla città. Da non perdere il video in timelapse, che mostra la città ...

