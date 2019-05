Meteo | effimero aumento termico di 3 giorni ma Maggio proseguirà all’insegna di freddo e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)– Sull’Italia in queste ore è in atto un’: le temperature hanno già superato i +20°C anche in quelle località che stamattina erano piombate all’alba sotto i +5°C su gran parte del Centro e del Sud, in una giornata dalla grande escursione termica giornaliera. Nel pomeriggio e soprattutto nei prossimi(Giovedì, Venerdì e Sabato) farà decisamente più caldo con picchi di +30°C al Sud, come se fossimo in piena estate. Piove, invece, al Nord/Ovest dove Milano e Torino sono ferme a +11°C in pieno giorno: continua il trend di questocosì estremo, pazzerello, dagli sbalzi termici clamorosi al punto che sembrano alternarsi un inverno eccezionalmente tardivo (vedi il, il maltempo e le nevicate deiscorsi) e un’estate abbastanza precoce (dopo la sciroccata di Pasqua e 25 Aprile, adesso questo nuovo periodo caldo ...

